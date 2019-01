Yves Landry promu au grade Shichidan 7e dan

Crédit photo : Photo courtoisie

Le Club de judo Seikidôkan a annoncé qu’Yves Landry a été promu au grade Shichidan (ceinture noire 7e dan) la semaine dernière. Monsieur Landry est le premier représentant du Club de judo Seikidôkan à atteindre ce grade.

Après plus de 55 ans de pratique de judo et toujours actif sur les tatamis, il est aussi juge de Kata international. «Nous tenons aussi à remercier son partenaire de kata et ami monsieur Roger des Champs qui agissait à titre de UKE méritoire lors de son évaluation», a fait savoir le Club dans son communiqué officiel.