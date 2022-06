Week-end parfait pour les Aigle Jr: Victoria Lachance au monticule ce soir

Les Guerriers de Granby étaient du côté de Trois-Rivières, dimanche après-midi, pour affronter les Aigles de Trois-Rivières. Ce sont les Aigles Jr qui ont eu le meilleur en signant deux victoires au compte de 4 à 1 et 6 à 5. Ce lundi, les Alouettes de Charlesbourg seront en ville alors que Victoria Lachance obtiendra la balle.

Trois-Rivières compte maintenant 7 victoires en 13 matchs cette saison. Dans le premier duel, les quatre points des Aigles ont été mis au tableau en cinquième manche, Granby marquant son unique point en début de sixième. Raphaël Boudreau a lancé six manches et n’a cédé que quatre coups sûrs pour obtenir sa première victoire de la saison, retirant trois frappeurs au bâton. Mathieu Dantinne a frappé son premier circuit de la saison alors que William Verville a produit deux points. L’autre point produit est venu de Raphaël Picard, qui a obtenu un simple et un double dans ce match.

Du côté de Granby, Jeffrey Dupont (3 victoires – 1 revers) a lancé quatre manches et deux tiers, tout en concédant quatre points mérités sur huit coups sûrs. Il s’agissait d’un match très spécial pour le Trifluvien, lui qui avait la chance de lancer devant famille et amis pour la première fois de sa carrière junior, à sa dernière saison dans la LBJEQ.

En fin de journée ensuite, le duel fut très serré et finalement remporté en huitième manche sur un coup sûr victorieux de Nicolas Vachon, envoyant Raphaël Picard au marbre. Un peu à l’image du premier match, les Aigles ont marqué la majorité de leur point dans une seule manche, la cinquième cette fois, où ils ont mis cinq points au tableau.

Jérôme Carvalho a lancé cinq manches en relève et a été dominant, ne cédant que deux coups sûrs et un point mérité. Il a obtenu la première victoire de sa carrière dans le circuit. Pour Granby, Thomas Laverrière-Ménard a frappé un circuit, produisant ses deux premiers points de la saison, mais a aussi accordé le dernier point du match, étant débité de la défaite en relève.

