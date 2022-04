Voici les scénarios à surveiller dans cette course aux séries

Les Lions de Trois-Rivières, qui étaient au cinquième rang il y a quelques semaines, occupent toujours le 3e rang avec un pourcentage de victoires à .523. Il reste quatre matchs au calendrier régulier, quatre matchs à domicile.

Mardi, les Lions recevront la visite du Thunder de l’Adirondack. Mercredi, vendredi et samedi, ce sont les Railers de Worcester qui seront à Trois-Rivières. Hier, les Railers et les Mariners ont perdu, Worcester chutant à .500, le Maine chutant à .493.

Si les Lions remportent deux matchs, les séries sont dans la poche.

Pour espérer devancer les Lions, Worcester doit balayer Trois-Rivières. Pourquoi? Parce que si les Lions perdent en temps réglementaire contre Adirondack, et que Worcester remporte seulement deux matchs en temps régulier face à Trois-Rivières, les Lions terminaient à .507(246) et les Railers à .507(042), donc devant les Railers.

L’équipe en danger demeure le Maine qui n’a plus de marge d’erreur. Trois victoires les conduiraient à .514. Or, ils reçoivent la visite de Reading (au 1er rang de la Division Nord) et la visite de Terre-Neuve (au 2e rang de la Division Nord) pour une série de deux matchs.

Si les Lions l’emportent contre le Thunder et se font balayer par les Railers, Worcester terminerait à .521 et les Lions terminaient à .507(246). Encore là, le Maine serait dans l’obligation de remporter ses trois matchs (car deux gains et un revers en surtemps les placeraient à .506(944), donc sous les Lions.

Si les Lions subissent quatre revers en temps réglementaire, ils termineraient la saison à .492 (753) et les Mariners auraient besoin d’au moins une victoire et au moins un revers en surtemps, ce qui les placeraient à .493(055), donc devant les Lions.

Le scénario le plus serré serait le plus serré serait celui-ci: Si les Lions subissent trois revers en temps régulier et un revers en surtemps, ils terminent à .500. Si le Maine terminait sa saison avec deux gains et un revers en temps réguliers, lui aussi conclurait sa saison à .500.

Voilà une semaine qui sera très intéressante à surveiller, mais les Lions sont vraiment installés dans le siège conducteur au cœur de cette course aux séries éliminatoires.