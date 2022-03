Une pause bien méritée pour Éric Myles

Éric Myles revient tout juste des Jeux olympiques d’hiver de Beijing et il pourra s’accorder quelques jours de repos après 33 jours de travail sans relâche.

Statistiquement, le chef du sport au Comité olympique canadien ne peut qu’être satisfait de la récolte du Canada, soit 26 médailles.

« En six mois, on a réussi à tenir deux Jeux olympiques où on a obtenu 50 médailles. En tout et partout, on parle de 1400 personnes dans notre équipe de mission, dont plus de 200 athlètes. En plus, nous n’avons jamais vécu un seul cas de COVID. Si vous m’aviez demandé, avant de partir pour Beijing, si je redoutais la COVID, surtout avec Omicron, jamais je n’aurais pensé qu’on serait épargné », confie-t-il.

« Nous avons fait un gros travail de préparation et nous étions plus que prêts. Il y a tellement eu un gros travail préparatoire de l’équipe derrière l’équipe, incluant l’équipe médicale à travers tout le Canada. On avait un plan robuste et tout le monde a embarqué dans le plan. On sait que le Canada était un pays très restrictif face à la COVID, mais les athlètes ont gardé le moral et ils ont trouvé différentes façons de s’entraîner et de se préparer. »

Le Trifluvien a travaillé 33 jours, sans relâche, aidé de sa chef de mission, Catriona Le May Doan. Il n’y a pas un dossier qu’il ne connaît pas aux Jeux olympiques, que ce soit tout ce qui est opérationnel, médical et la relation avec les athlètes, jusqu’aux moyens de déplacement. Pour lui, le succès d’un athlète ne quantifie pas seulement par son talent, mais par tout ce qui le conduit à atteindre les plus hauts niveaux.

« Il a plusieurs athlètes que j’ai appris à connaître et ils ont de belles histoires. Ils ne sont pas juste bons dans leur sport, ils sont de bonnes personnes. Je connais bien Mikaël Kingsbury, Justine Dufour-Lapointe, Maxence Parrot, Charles Hamelin et Isabelle Weidemann. D’ailleurs, Isabelle a poursuivi ses cours à distance pendant les Jeux. La veille, elle passait un examen en ligne et le lendemain, elle allait chercher une médaille olympique. C’est incroyable pareil que nos deux porte-drapeaux soient repartis avec une médaille d’or. Je suis vraiment très privilégié de par mon travail », témoigne-t-il.

« Au-delà des victoires, on compose avec de belles personnes. On a connu beaucoup de succès pour les médailles, mais ce sont tous des êtres humains, chacun son histoire. C’est une business de surpassement, mais il y a tout ce qui est derrière pour y arriver, soit les coachs, les médecins et les équipes de compétition. Lorsque ça arrive (la médaille), c’est l’accomplissement de tous. »

Après son repos, le chef du sport au Comité olympique canadien devra reprendre le boulot en vue des prochains Jeux olympiques qui se tiendront en France, en 2024. D’ici là, il devra également concentrer ses efforts à la préparation des Jeux panaméricains qui auront lieu au Chili, en 2023.