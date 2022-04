Une nouvelle ligue de baseball voit le jour

Une nouvelle ligue de baseball amorcera ses activités cet été, rejoignant les joueurs de la Mauricie et de la Rive-Sud, soit la Ligue récréative de baseball des 2 rives (LRB2R). Composée de joueurs dont la moyenne d’âge pourrait naviguer autour de 45 ans, ladite ligue prendra place à Nicolet, Saint-Maurice et Saint-Casimir.

Un des artisans derrière cette nouvelle ligue est Nicolas Gauthier.

« L’an dernier, on était s’était monté une équipe pour aller jouer dans la Ligue à Saint-Casimir. C’était une ligue récréative et amicale, qui jouait depuis quelques années déjà, et il leur manquait une équipe pour en avoir quatre au total. Les joueurs trouvaient que c’était beaucoup de déplacements alors on a essayé de recentrer la ligue par ici. On a donc trouvé des terrains disponibles à Nicolet, Saint-Maurice et Saint-Casimir », confie-t-il.

« On a réussi à monter deux équipes à Nicolet, deux à Saint-Maurice, en plus des deux équipes originales qui jouaient à Saint-Casimir. À Saint-Maurice, il y aura mon équipe, les Aigles, et une autre équipe, les Sénateurs, composée de joueurs qui viennent de Shawinigan, majoritairement. La moyenne d’âge va être de 40 ans et plus, je dirais même autour de 45. On va se distancer du Senior A qui est une ligue où il y a de plus en plus de jeunes joueurs. On veut offrir un produit où les gars vont pouvoir continuer à jouer et avoir du fun. Il va y avoir de la compétition quand même, mais le but ça va être de continuer de jouer au baseball parce qu’on aime encore ça rendu à 45 ans. »

Pour sa première année d’opération, la ligue ne sera pas fédérée avec Baseball Québec en raison des coûts, notamment. Chaque équipe devrait disputer environ 15 matchs.

« On va autant chercher un vétéran qui quitterait le Senior A que les joueurs qui n’ont pas joué depuis 20 ans. On va voir des gars qui ont arrêté de jouer à 18 ans et que leur enfant commence le baseball, alors ils l’accompagnent au terrain et retrouvent le goût de jouer. On n’est pas fermé à personne encore, mais on va peut-être mettre une réglementation spécifique aux joueurs qui ont joué Midget AAA ou Junior Élite », explique-t-il.

« De plus, si un joueur de 25 ans (Midget AAA ou Élite) veut jouer avec nous, on va lui mettre certains barèmes, comme celui de lancer deux ou trois manches maximum, à titre d’exemple. On peut même faire de la place aux filles qui seraient tentées de jouer avec nous. On vient de finaliser les équipes alors on va se rencontrer pour finaliser la partie réglementation dans les prochains jours. On mise beaucoup sur le gros bon sens des gens, mais on va établir quelques règles. »

Le comité derrière la toute nouvelle ligue a déjà discuté de possibilité d’expansion dans le futur et pour le moment, cette optique n’est pas les plans.

« On s’est intitulé les six équipes « Original 6 » (comme on peut voir dans la Ligue nationale de hockey) et on pense que ça va être « Forever 6″. Pour le moment, c’est ça. Si la demande est élevée, on va peut-être juste être un peu plus sévère avec les sélections. Si on a des problèmes avec quelques joueurs, on va pouvoir les écarter si on se retrouve avec une liste de réservistes. »

« On ne veut pas non plus mettre un pied à Trois-Rivières, en raison de coût d’opération, entre autres, et pour ne pas voler des joueurs au Senior A, ni les concurrencer », conclut-il.

Rappelons que les dirigeants cherchent également à s’associer à un commanditaire qui pourrait même prêter son nom à cette toute nouvelle ligue de baseball.