Une grande course pour Odette Gélinas

Dans deux courses où elle s’est donnée à fond, Odette Gélinas a terminé au premier rang de la catégorie du 10 km et de celle du 5 km des compétitions féminines pour les 65 ans et plus, lors des Jeux du Canada 55 ans et plus. Deux autres médailles que la coureuse originaire de la MRC de Maskinongé, qui est également marathonienne, va pouvoir ajouter à son CV déjà très impressionnant.

«J’ai vraiment adoré cette expérience aux Jeux du Canada, dit fièrement Mme Gélinas, maintenant de retour au Québec. Ce qui est venu me chercher le plus, ç’a été la cérémonie d’ouverture des Jeux, où l’entrée des athlètes se faisait par province. Ç’a été quelque chose pour moi d’arriver avec le drapeau du Québec, j’étais très fébrile.»

Lors de la course du 10 km, Mme Gélinas a franchi la ligne d’arrivée en 50:51. Pour le 5km, elle a affiché un temps de 23:47, deux performances pour lesquelles elle est très fière. Les Jeux se sont déroulés à -Kamloops, en -Colombie-Britannique, du 23 au 26 août dernier. En raison de la forte température sur les lieux, certaines des participantes ont dû se désister à la dernière minute, ce qui explique pourquoi il n’y avait que quatre coureuses durant la course, lors du 10 km. Un rendement qui a plutôt déçu Mme Gélinas, elle qui carbure à la compétition.

«C’est sûr que, de remporter deux médailles d’or, c’est le summum qu’un athlète peut obtenir. Pour moi, c’est sûr que j’aurais aimé voir plus de participantes, mais il reste que je me dis que j’étais là, dans cette grande chaleur, à courir. La première chose qu’on m’a dit quand j’ai terminé la course du 5 km, c’est que j’avais fait le meilleur temps, toutes catégories d’âge confondues, en comptant les 55 ans et plus. J’étais très émue, j’ai porté mes médailles lors de la cérémonie de clôture des Jeux», dit la coureuse de 65 ans.

«C’est sûr que j’ai gagné plusieurs médailles dans ma vie, mais je pense que -celles-là ont été vraiment méritées, donc c’est sûr que pour moi, elles auront une petit plus dans mon cœur d’athlète.»

Un geste de grande classe

Durant l’événement, les coureurs du Québec ont été approchés par une membre de la délégation du Yukon, qui expliquait qu’un coureur yukonnais a éprouvé une grande difficulté à courir, rendu à Kamloops. C’est que l’athlète n’était pas du tout habitué à courir sur l’asphalte, comme les coureurs des autres provinces. Les québécois se sont mis ensemble pour l’aider à faire des bouts de parcours avec lui pour l’aider à compléter sa course de 10 km.

Cette entraide des athlètes du Québec aura valu à la délégation l’obtention du prix du meilleur esprit d’équipe, ce qui rend le tout encore plus spécial pour Odette Gélinas. « Ç’a vraiment été mon coup de cœur, » confie-t-elle.

Gros horaire à venir

Les prochains mois ne seront pas tout de suite de tout repos pour Odette Gélinas. Elle a déjà confirmé sa présence au marathon de Boston, en 2023, où elle était plus tôt cette année, mais devra d’abord faire un demi-marathon à Montréal, le 24 septembre. Elle fera par la suite le marathon du Petit train du Nord, le premier octobre, avant de s’engager dans un autre 10 km, lors du Marathon des Couleurs. Elle reprendra l’entraînement en janvier en prévision de Boston, qui doit se dérouler le 17 avril 2023.