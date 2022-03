Une fin de course mouvementée pour Louis-Philippe Dumoulin 

Louis-Philippe Dumoulin était du côté du Charlotte Motor Speedway pour participer à la deuxième ronde du championnat de la série Trans Am (Classe TA2®). Affilié à l’équipe Peterson Racing, le triple champion de la série NASCAR Pinty’s n’a pu être en mesure de rallier le fil d’arrivée avec sa Ford Mustang.

Lors de l’épreuve de 45 tours, Louis-Philippe Dumoulin a habilement remonté le peloton avec une voiture performante. Positionné 7e pour la dernière relance, le Québécois était déterminé à réaliser un Top-5. Or, un compétiteur téméraire a tenté de le dépasser, mais l’a poussé contre le mur, mettant fin à sa course avec moins d’un tour à compléter.

« Quelle expérience! Je tiens à remercier particulièrement Doug Peterson et son équipe pour leur accueil chaleureux et la voiture rapide. J’ai eu beaucoup de plaisir à collaborer avec eux », a commenté le pilote de la voiture #89.

« Pour le premier tiers de la course, j’ai tenu tête au peloton et j’ai ensuite graduellement remonté grâce à une gestion économique des pneus et des freins. Quelques neutralisations nous ont aussi permis de gagner des positions. Septième avec cinq tours à compléter, j’étais confiant pour la fin de la course avant qu’un pilote derrière moi tente de me dépasser et me pousse contre le mur avec moins d’un tour à compléter, me laissant en 12e position au final. Même si le résultat est frustrant, l’équipe était satisfaite. »

Ses coéquipiers Adam Andretti et Rafa Matos se sont classés en 3e et 4e place. « Je serais ravi de répéter l’expérience dans le futur », a ajouté Louis-Philippe Dumoulin, un peu déçu de la tournure des évènements.

NASCAR Pinty’s

Louis-Philippe Dumoulin sera de nouveau en piste, cette fois au volant de la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare, pour l’ouverture de la saison en série NASCAR Pinty’s. Elle aura lieu le 14 mai prochain sur le circuit du Sunset Speedway, à Innisfil, en Ontario. (JC)