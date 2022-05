Un Trifluvien à la barre du REEQ Isolation

Le tout nouveau club de hockey Senior AAA de Nicolet, soit le REEQ Isolation, a dévoilé la composition de son personnel hockey. Dans un premier temps, Marc Beaucage, joueur élite de Trois-Rivières ayant disputé 825 parties professionnelles, agira à titre d’entraîneur en chef. Puis Karl Boucher, qui a remporté quatre bagues de championnat dans la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) à titre de directeur-gérant ou d’assistant, occupera le poste de directeur-gérant.

Beaucage a également été le capitaine du Caron et Guay de Trois-Rivières, dans la LNAH. « Nous croyons que tout ce bagage d’expérience lui servira comme instructeur avec notre formation. C’est une personne respectée et j’ai bien aimé l’intérêt qu’il a montré à notre organisation », souligne le directeur des opérations.

Le principal intéressé s’est dit très heureux de revenir dans sa région.

« Le timing était bon pour un retour avec mes enfants qui ont vieilli. J’aime le concept de cette équipe et je veux en faire partie », confie celui qui se réjouit de relever un nouveau défi.

Boucher agira quant à lui au poste de directeur général pour Nicolet.

« J’ai rencontré d’excellents candidats et je veux d’ailleurs les remercier de nous avoir rencontrés, mais quand j’ai rencontré Karl, ce fut instantané, lance M. Brousseau. Un passionné comme ça, on n’en voit pas beaucoup. Karl est un agent de joueurs, un DG et pour lui, c’est la victoire qui compte avant tout. Il est très heureux de se joindre à nous et est déjà actif pour préparer la saison. »

Le REEQ Isolation pourra également compter sur les conseils de Sébastien Lemay, coordonnateur du programme hockey au Séminaire Saint-Joseph, pour dénicher les meilleurs éléments repêchage. Originaire de Saint-Pierre-les-Becquets, Lemay a été assistant capitaine du Nova de Nicolet, dans la Ligue de hockey Senior AA de la Mauricie.

« Pour compétitionner, ça prend des propriétaires et une équipe compétitive, en plus d’un très bon personnel. Nos joueurs seront traités comme des professionnels afin qu’ils tirent dans la même direction que nous », de conclure M. Brousseau. (JC)