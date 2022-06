Un scénario parfait pour la LHJMQ

HOCKEY. Le duel d’aujourd’hui entre les deux équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec LHJMQ) présentes à la Coupe Memorial promet d’être fertile en émotion. Les Sea Dogs doivent absolument gagner en temps réglementaire s’ils veulent éviter un match de demi-finale lundi contre les Bulldogs d’Hamilton. Les deux équipes ont annulé leur séance d’entraînement matinale pour se concentrer sur ce dernier match du tournoi à la ronde.

L’entraîneur des Cataractes Daniel Renaud avait retrouvé la voix et il s’est présenté devant les médias. « On veut offrir notre meilleure performance en se concentrant sur notre façon de faire et notre identité. Ça va être important de gérer notre rondelle pendant les 60 minutes ce soir. Depuis le début du tournoi, je parle de l’importance de la constance. On affronte un club efficace en contre-attaque, et on ne peut pas se permettre de donner des revirements surtout à notre ligne bleue. C’est surprenant comment je sens le groupe calme et en contrôle, et c’est une des raisons qui explique notre succès. »

Le pilote des Cats a confirmé qu’Antoine Coulombe sera de retour devant le filet, et il s’agira du même alignement que lors des deux premières rencontres.

Le capitaine des Cataractes Mavrik Bourque convient qu’il s’agit de la partie la plus importante de l’année ce soir contre les Sea Dogs. « À ce stade-ci oui. On veut toutes les gagner. En gagnant le match de ce soir, on sera à un match de gagner la coupe, alors ça sera important d’être prêt. On a joué contre eux deux fois avant Noël avant qu’ils fassent leurs transactions. C’est une équipe différente et nous aussi. De mon côté, je n’ai même pas joué contre eux cette année. C’est un peu la même situation contre les Bulldogs et les Sea Dogs. La foule sera de leur côté, surtout un match le samedi soir. En même temps ça va être le fun, parce qu’on a joué devant des foules tranquille les derniers matchs. »

De son côté, l’entraîneur des Sea Dogs Gardiner MacDougall affirme qu’il s’agit d’un grand moment pour la LHJMQ. « C’est un moment de fierté pour la LHJMQ puisque les deux équipes ont la chance d’atteindre la finale de la Coupe Memorial. Ç’a été un chemin différent pour les deux équipes en séries. Notre objectif dans ce tournoi est d’être meilleurs chaque jour. Je pense qu’on a été en mesure de sortir en force même après ne pas avoir joué pendant 39 jours. Le deuxième match aurait pu aller d’un côté comme de l’autre en faisant partie de la première partie en prolongation à 3 contre 3 dans l’histoire de la Coupe Memorial. Aujourd’hui, nous avons une chance de répondre. La foule donnera beaucoup d’énergie aux deux équipes. Nous avons l’opportunité de jouer à la maison, en espérant que ça peut faire une différence pour nous. »