Un podium pour Louis-Philippe Dumoulin avant de s’amener au GP3R

Louis-Philippe Dumoulin a conclu son voyage dans l’Ouest avec un podium sur le circuit du Sutherland Automotive Speedway.

Les deux courses « Leland Twin 125s » attendaient les pilotes de NASCAR Pinty’s. Une première épreuve de 125 tours avait lieu plus tôt en soirée, puis une heure plus tard, l’épreuve ultime. Faisant face à des problèmes de pression de pneus, Louis-Philippe Dumoulin a dû se contenter de la 8e position lors de la Course 1. Toutefois, il a conclu la seconde épreuve en troisième position.

« Nous sommes heureux d’avoir pu monter sur le podium, souligne le pilote trifluvien. La voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare était très rapide. Elle était encore un peu sous-vireuse, mais l’équipe a travaillé très fort pour adapter les réglages et nous avons réussi. Cela augure bien pour le reste de la saison. »

Louis-Philippe Dumoulin concentre maintenant ses énergies en vu du Grand Prix de Trois-Rivières, qui se déroulera du 5 au 7 août.