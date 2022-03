Un parcours qui s’achève pour Zachary Massicotte

Terminer sa carrière junior avec la ­Coupe ­Memorial. Voilà le scénario dont rêve ­Zachary ­Massicotte à l’aube de la reprise des activités dans la ­Ligue de hockey junior majeur du ­Québec.

Le ­Montcarmelois dispute actuellement sa saison de 20 ans, dans le ­Circuit ­Courteau. La fin de son parcours aura pris une tournure montagnes russes avec l’arrivée de la pandémie mondiale, mais il est parsemé de succès. Il a connu de bonnes années avec ­Rimouski – à l’ère ­Alexis ­Lafrenière –, avant d’avoir la chance d’être échangé à 15 minutes de chez lui, en ­Mauricie.

« C’est sûr que c’est le fun de jouer à côté de chez nous », lance le défenseur gaucher. « C’est vrai que c’est une autre saison spéciale. J’avais connu un bon début de saison et je me suis ensuite cassé le doigt au septième ou huitième match. Je suis revenu pour jouer trois matchs, mais j’ai ensuite été suspendu deux matchs. Mais bon, je suis vraiment satisfait de mon début de saison jusqu’à présent », ajoute celui qui est reconnu pour ses atouts défensifs.

La propagation de la ­COVID-19 avait malheureusement mis fin aux activités des hockeyeurs en 2020, amenant donc les joueurs âgés de 20 ans à se retirer sans pouvoir faire un dernier tour de piste. Avec l’arrivée du variant ­Omicron, ça aurait pu être à nouveau le cas cette saison. « ­Honnêtement, je n’ai jamais vraiment pensé à ça et j’ai continué de m’entraîner pour notre retour au jeu. Je n’ai pas pensé à ça et j’ai focussé sur le retour au jeu et sur le fait que j’aimerais aller vivre un championnat », confie l’ancien ­Estacades de ­Trois-Rivières (Midget ­AAA).

« ­On le sait qu’on a une bonne équipe avec les ­Bourque, ­Bourgault et les joueurs que nous sommes allés chercher à la période des transactions. Antoine ­Coulombe est tellement un bon gardien aussi alors on a des chances. J’avais eu de bonnes équipes aussi à 17 et 18 ans, à ­Rimouski. La chimie est excellente et on a vraiment un bon groupe de joueurs. Je pense que nous avons joué un seul match avec notre alignement complet depuis le début de la saison alors imaginez lorsqu’on va être tous ensemble. »

Chose certaine, le jeune ­Massicotte n’est pas le seul à rêver d’un championnat. Le directeur général, ­Martin ­Mondou, a terminé d’assembler un puzzle qui, ­espère-t-il, conduira l’­entraîneur-chef ­Daniel ­Renaud et ses joueurs à la grande conquête. Shawinigan est actuellement au quatrième rang du classement général, à seulement cinq points des ­Islanders de ­Charlottetown au sommet. Maintenant, qu’­est-ce qui attend le #89 l’an prochain ?

« ­Pour l’instant, je voudrais continuer dans le hockey professionnel, soit dans la ­Ligue américaine de hockey (LAH) ou dans la ­East ­Coast (ECHL). C’est sûr que ce serait le fun de recevoir une invitation à un camp de la ­Ligue nationale de hockey (LNH). On verra ! ­Pour l’instant, je continue de jouer ma game et d’aider le plus possible mon équipe à gagner. Je me concentre sur ce que je peux contrôler », ­conclut-il.

Après 21 matchs cette saison, le grand gaillard de 6 »4 totalise 6 points, dont 2 buts, et a conservé un ratio de +/- à -1.