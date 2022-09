Un automne chargé pour Viviane Tranquille

Viviane Tranquille était de retour en action, cette fois du côté de Jacksonville. Elle participait à la Presidents Cup de Taekwondo où elle a remporté la médaille de bronze.

La jeune athlète de Champlain, qui évolue au sein de l’équipe du Club HLD Taekwondo du côté de Sainte-Catherine, sur la Rive-Sud de Montréal, a livré trois bons combats.

« Dans le premier le combat, j’avais un léger stress, mais j’ai gagné en deux rondes contre la fille de Porto Rico. En quart de finale, j’affrontais une Brésilienne. C’était beaucoup plus challengeant comme combat! Le premier round s’est terminé 9 à 9, mais elle a gagné selon les critères qui départagent une égalité. J’ai trouvé mes repères au deuxième tour et je l’ai emporté 11 à 0. Le troisième round a été plus serré et s’est décidé dans les dernières secondes du combat. Je l’ai gagné 4 à 3 », raconte-t-elle.

« En demi-finale, j’affrontais la quatrième meilleure fille au monde et elle m’avait battu cet été en finale des Jeux panaméricains. C’était une bonne prise deux pour moi afin de voir où j’en étais depuis par rapport à elle, et à savoir si mon plan de match fut efficace. Ça s’est mieux passé cette fois, même si elle m’a battu. Le premier round s’est terminé 0 à 0 et elle a gagné en raison des coups techniques. Au deuxième tour, je perdais 1 à 0 en fin de combat, alors j’ai dû ouvrir le jeu et j’ai perdu 5 à 1. C’était très serré et très défensif, mais c’est ce qu’il faut faire face aux athlètes de haut calibre. »

Celle qui poursuit ses études à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) a maintenant rendez-vous au Grand Prix de Paris, réservé au Top-32 mondial, puis au Grand Prix de Manchester, suivant le même principe. Puis en novembre, elle sera aux Championnats du monde qui se tiendront au Mexique.

« C’est plusieurs compétitions, mais j’aime ça. Ensuite, on va avoir les qualifications pour les Jeux olympiques de 2024 et ça demeure le but ultime dans mon cas. Je veux y être et une fois que cet objectif serait coché, je pourrais m’asseoir avec mon entraîneur pour discuter du futur », confie-t-elle.

La jeune athlète de 23 ans aura du pain sur la planche puisque bien peu d’athlètes auront la chance de vivre le rêve ultime. En effet, seulement 16 femmes y participeront, soit le Top-6 mondial et dix autres athlètes sélectionnées (à raison de deux athlètes maximum par continents).