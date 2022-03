Trois-Rivières reprenait l’action ce jeudi et cette fois, ce sont les Growlers de Terre-Neuve qui était au menu. Bien que les Lions menaient 1 à 0 dans ce match, ils ont vu les visiteurs inscrire 4 buts sans riposte, en route vers une victoire de 4 à 1

Avec ce revers, les Lions glissent au 5e rang, derrière les Mariners. Rappelons que seules les quatre premières positions de la division feront les séries éliminatoires.

«Pet et Répète s’en vont en bateau. Pet tombe à l’eau alors il reste qui? Répète. C’est ça! J’ai aimé la première période, vraiment. Ensuite, ça s’est moins bien passé. Le deuxième but a vraiment fait mal et le troisième but, vous l’avez vu comme moi? Six joueurs sur la patinoire, mais encore une fois, ça vient jouer contre nous autres. C’est vraiment dur avec de nouveaux joueurs, un nouveau système de jeu et les nouveaux qui arrivent dans un environnement professionnel. Et lorsque tu affrontes les Growlers, tu dois jouer ton meilleur hockey», a laissé tomber Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lions.

«On a décidé d’y aller avec 7 défenseurs, étant donné la blessure à Hayden Shaw. Neuf joueurs d’avant, c’est tough, mais bon. On a donné seulement 21 tirs à une des meilleures équipes de la ligue alors ça prouve que lorsqu’on reste dans le système, ça fonctionne.»

Devant le filet, les Lions étaient à nouveau opposés à Keith Petruzzelli, tandis qu’Éric Bélanger optait pour Philippe Desrosiers. Les locaux y allaient également avec une formule à trois trios et 7 défenseurs.

La première période était pour le moins particulière. Les meilleures chances de marquer appartenaient aux Growlers, mais aucun des lancers n’a touché Desrosiers. Leur premier tir est d’ailleurs venu à la 14e minute.

À l’autre bout de la patinoire, Ryan Romeo a repéré un Shawn St-Amant, en zone neutre, qui filait à pleine vitesse. La savante passe lui a permis de s’amener en échappée et le #28 allait battre Petruzzelli entre les jambières.

Peu occupé, Desrosiers a dû se signaler, notamment sur une échappée d’Isaac Johnson dans les dernières secondes de jeu. De l’autre côté, Anthony Nellis a couché le défenseur avant de remettre à Cédric Montminy, laissé seul devant, qui allait rater un but ouvert.

Les Growlers ont amorcé le deuxième tiers avec un peu plus de mordant. Le joueur de la dernière semaine, Riley McCourt, est sorti du coin de la patinoire sans problème pour s’amener devant le gardien avant de le battre avec un bon tir du poignet. Les deux équipes étaient de retour à la case départ.

Alors que le cadran venait de glisser sous la barre des 5 minutes, Ben Finkelstein est venu épater la galerie. Il est entré en zone des Lions se défaisant de son couvreur, a battu de vitesse le défenseur bleu et gris, pour ensuite loger la rondelle dans le haut du filet, dans le mince espace entre l’épaule de Desrosiers et la tige horizontale. Sans tambour ni trompette, les visiteurs avaient l’avance après 40 minutes de jeu.

Les Lions ont eu de bonnes chances en début de troisième période, Tim Vanstone et Antony Nellis se butant à Petruzzelli à chaque fois.

Puis à mi-chemin de l’engagement, les Growlers ont joué la rondelle devant leur banc, à six attaquants, sans se faire prendre. Pendant que coach Bélanger était furieux après le juge de lignes, les Growlers se sont amenés en zone offensive et Pavel Gogolev trouvait le fond du filet.

Quelques secondes plus tard, c’était au tour de Jeremy McKenna de servir toute une feinte au défenseur des Lions avant de filer seul devant Desrosiers qu’il a battu en laissant glisser le disque tout doucement à la gauche du #30.

Terre-Neuve menait alors 4 à 1, en route vers une 33e victoire en 52 sorties.

Les Lions seront à nouveau en action vendredi alors que les Mariners du Maine seront les visiteurs. Ce match sera très important puisque le Maine a rattrapé les Lions au 4e et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires.

Le gardien letton de 20 ans, et nouveau venu Arturs Silovs, sera devant la cage des Lions. Le 6e choix des Canucks de Vancouver à l’encan 2019 a obtenu dix départs cette saison avec les Canucks d’Abbotsford, dans la Ligue américaine de hockey (LAH).