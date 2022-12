Trois-Rivières remporte ses deux sorties

Pour son deuxième match du week-end, c’est devant ses partisans que la formation de Trois-Rivières recevait les Bisons de Granby.

Les visiteurs ont amorcé le match en force, profitant de leur première supériorité numérique pour s’inscrire à la marque grâce à Antoine Demers. Ils viendront ensuite doubler leur avance sur le premier filet de la saison d’Alexandre St-Louis. À la reprise du jeu, Antoine Masson est venu réduire l’écart à un seul but avant la fin du premier engagement.

Au deuxième tiers, Masson viendra a enfilé son deuxième but du match pour créer l’égalité, mais Jacob Graveline a tout de suite répliqué pour redonner l’avance à Granby. En retard par un but, la formation mauricienne viendra égaliser quand Benjamin Thibeault a déjoué le gardien Marc-Antoine Dufour avec quelques secondes à jouer en deuxième période.

L’égalité persistera jusqu’au milieu du troisième vingt et c’est finalement Zachary Riel qui viendra donner l’avance au Climatisation Cloutier pour la première fois de la rencontre. Profitant ensuite d’un avantage numérique, son coéquipier Julien Gagné marquera ensuite le cinquième but des locaux. L’indiscipline des Bisons coûtera rapidement un autre but lorsque Samuel Hatto enfila son 9e de la saison. Après le but de Jonathan Delorme, Vincent Guimond a inscrit le dernier clou dans un filet désert.

Vendredi, le Climatisation Cloutier se rendait à Plessisville. Les visiteurs ont rapidement pris les devants sur un tir anodin de Zachary Riel. Devant sa cage, Rémy Champoux effectuait quelques arrêts clés pour aider son équipe à retraiter au vestiaire en avance par un but.

L’attaque des Mauriciens a explosé en période médiane avec 3 filets gracieuseté de Gagné, Huberdeau et Hatto.

Au troisième vingt, c’est Jérémy Laframboise qui est venu marquer le cinquième but des siens de la soirée, encore avec l’avantage d’un homme. Les visiteurs ont ensuite profité d’un relâchement de Trois-Rivières pour voir le défenseur Anthony Gingras inscrire le premier but de Plessisville, mais Benjamin Thibeault a rapidement déjoué le gardien Derick Roy pour redonner cinq buts d’avance à ses coéquipiers. En milieu de troisième période, le capitaine du Métal Pless, Alexandre Comtois, a trouvé le fond du filet en guise de mince consolation pour les locaux.

Trois-Rivières a maintenant le même nombre de points que Donnacona, eux qui sont installés au deuxième rang du classement avec 19 points et un match en main. La glissade au classement se poursuit donc pour la formation de Granby avec deux défaites en autant de matchs au cours du week-end, tandis que les Loups sont maintenant 6e. Nicolet a de son côté chuté au dernier échelon de la LHSAAAQ.

2 en 2 pour La Tuque

La meute revenait à domicile samedi soir pour y affronter le Métal Pless au colisée Denis-Morel. Les locaux n’ont pas perdu de temps puisqu’ils ont rapidement pris l’avance tôt en début de match grâce à Vincent Lapalme. Moins d’une minute plus tard, son coéquipier Jean-Simon Bélanger est venu doubler l’avance des siens en déjouant le cerbère Philippe Larue. Avec quelques secondes à jouer au premier vingt, James Roy viendra porter un dur coup aux Plessisvillois en marquant le troisième filet de La Tuque.

La période médiane allait ensuite offrir du jeu beaucoup plus défensif puisque Karel St-Laurent et Philippe Larue se sont signalés devant leur filet respectif. Avec moins de cinq minutes à faire au tableau indicateur, un but d’Olivier Plourde est venu donner une avance de quatre buts aux hommes de Simon Nadeau. Le premier signe de vie de Plessisville viendra finalement du bâton du défenseur Anthony Gingras avant la fin de l’engagement.

Malgré une avance de trois buts, les Loups ont vu leurs adversaires revenir de l’arrière au troisième engagement. En moins d’une minute, les visiteurs ont inscrit deux buts rapides sur les tirs payants de Charles Poulin et Gabriel Roberge. Gingras – encore lui – viendra ensuite créer l’égalité avec son deuxième but du match, ce qui enverra tout le monde en prolongation. Or, avec moins de deux minutes à jouer au cadran, Samy Carbonneau écopera d’une pénalité coûteuse puisque les Loups commenceront cette période de surtemps en avantage numérique.

Ce qui devait arriver arriva! Olivier Plourde a fait payer l’indiscipline des visiteurs en marquant le but gagnant dès le début de la période.

Vendredi, la troupe de Simon Nadeau était en visite du côté de Granby pour affronter les Bisons au centre sportif Léonard-Grondin. Après une période d’échauffement tumultueuse, c’est grâce à l’avantage numérique que les visiteurs s’inscriront les premiers au tableau sur un tir de Vincent Migneault. Son coéquipier Louis-Patrice Giguère est ensuite venu doubler l’avance des siens avec son filet, tout juste avant que Yan Vorhoef déjoue Karel St-Laurent pour ramener l’écart à un seul but.

Au deuxième tiers, le seul but sera inscrit par le défenseur David Poulin, ce qui viendra mettre les deux équipes à égalité 2 à 2.

Le vétéran Jonathan Bellemare a pris les choses en mains au dernier tiers en marquant un but qui donnait l’avance aux représentants de La Tuque, mais Jean-Philippe Beaulieu s’assurait de ramener à nouveau tout le monde à égalité avec son 3e filet de la saison. Une prolongation se dessinait à l’horizon, mais James Roy avait d’autres plans. Il est venu inscrire un filet tardif qui allait redonner l’avance aux Loups avec moins d’une minute à faire au cadran. Retirant leur gardien au profit d’un sixième attaquant, Granby accordera un cinquième but dans un filet désert, soit l’œuvre de Christophe Archambault. Non seulement La Tuque est sur une série de trois victoires, mais elle est montée au 5e rang du classement général.

La séquence victorieuse du Bellemare prend fin

Les deux premières positions du classement général s’affrontaient au domicile du Métal Perreault de Donnacona dans un match fort attendu par les amateurs des deux formations. Les vétérans gardiens étaient à l’honneur dans ce match puisque Frédéric Piché fut l’homme de confiance de Dean Lygitsakos, alors qu’André Alie envoyait Loïc Lacasse devant le filet des locaux.

Les hommes masqués ont donné raison à leur entraîneur respectif puisqu’ils ont été les héros du match. Réalisant plusieurs arrêts clés, ils ont offert tout un spectacle, refusant de céder sur chaque tir dirigé vers eux.

Puis au dernier tiers, c’est finalement le cerbère des visiteurs qui cédera le premier alors que l’indiscipline des siens aura donné un avantage à leur adversaire. C’est le défenseur Julien Carignan-Labbé qui est venu enfiler son 7e de la saison. Le Métal Perreault viendra doubler son avance, une fois de plus en avantage numérique, avec le filet de Jérémy Girard. Donnacona l’emportera donc 2 à 0 grâce aux 39 arrêts de Lacasse. Pour ce qui est de Piché, qui en est même venu au coup avec un attaquant du Métal Perreault, n’a pas à rougir de sa performance avec 36 arrêts.

Nicolet en quête de victoire

L’aréna Pierre-Provencher de Nicolet était l’hôte d’une rencontre entre le REEQ Isolation et la Chambre HC de Terrebonne. Ce sont finalement les visiteurs qui auront eu le dernier mot 3 à 2.

Le seul but du premier tiers fut l’œuvre d’un tir payant de Tristan Tardif. Ce filet, marqué en avantage numérique, donnait l’avance aux visiteurs 1 à 0.

En deuxième période, c’est Matis Roy qui s’est assuré de créer l’égalité avec un homme en plus en déjouant Sébastien Dubé-Rochon. Guillaume Gélinas viendra s’assurer de redonner l’avance aux visiteurs avec son 3e but de la campagne avant la fin de la période.

Félix Meunier a créé l’égalité dans le match en début de troisième période, puis, avec la complicité de Olivier Daunais, c’est le vétéran Francis Desrosiers qui viendra marquer le but de la victoire à la 13e minute de jeu. Devant son filet, Dubé-Rochon poursuivra sa belle soirée de travail en protégeant l’avance des siens pour ainsi mériter une victoire sur la route.