Trois-Rivières échappe le dernier match et accueillera Evansville ce week-end

Les Aigles de Trois-Rivières se sont inclinés lors du dernier match de la série hier, 11 à 2. Louis-Philippe Pelletier sera à l’écart du jeu pour les deux prochaines semaines en raison d’une blessure, tandis que l’état de santé de Juan Kelly est évalué au jour le jour.

Avec un alignement décimé par les blessures, Matthew Rusch a dû faire des changements drastiques. Le receveur étoile Carlos Martinez s’est retrouvé au premier but alors que Guillaume Morin a été rappelé d’urgence pour prendre sa place derrière le marbre. De leur côté, les Yall’s ont profité de l’occasion pour s’amuser au bâton. Le partant de Florence, Griffin Baker, a complètement muselé l’attaque trifluvienne. Il n’a accordé que cinq coups sûrs en cinq manches de travail, en plus de retirer sept joueurs sur des prises. Son attaque l’a remercié en comptant trois points très tôt dans le match, avant d’en ajouter deux autres en cinquième, quatre en sixième et finalement deux en neuvième. Pour les Aigles, Joe Campagna et Guillaume Morin ont été les auteurs des deux points de leur équipe.

L’action se poursuit ce soir et en fin de semaine au Stade Quillorama, alors que les Otters d’Evansville seront de passage à Trois-Rivières pour une série de trois matchs. De plus, les Aigles ont libéré le lanceur de relève Eric Hegadoren, hier soir, après la partie.