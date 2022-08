Trois autres podiums pour les pilotes de la région

Vainqueur de l’épreuve de samedi chez les Compact, en Super Production Challenge, Patrik Wittmer a refait le coup dimanche, devant Sylvain Ouellet. Le Louisevillois menait le classement général avant de s’amener en sol trifluvien.

Pas de répit pour Ouellet puisqu’il devait monter à bord de sa Nissan Micra immédiatement après la course pour courir dans la série Nissan Sentra.

La course a été remportée de main de maître par Olivier Bédard, qui signait un troisième podium ce week-end, et un 19e en carrière à Trois-Rivières. Il a devancé les Trifluviens Jimmy Brière et Marc Héroux au fil d’arrivée dans la catégorie maitresse, les Super Production.

« Il y a des choses qui se sont bien passées, d’autres moins. J’ai eu un bon départ et à un certain moment, il y avait de l’eau sur la piste alors c’est venu changer la ligne de course et c’était difficile pour moi de savoir compenser pour ça dans le but de ne pas perdre la course. Olivier était plus rapide que moi et on s’est battu, tout était clean. Je savais qu’il était plus rapide alors il est passé et je me disais que j’irais le rattraper plus tard. Avec six tours à faire, j’ai fait une erreur. Malheureusement, j’ai trop poussé et j’ai frappé le mur alors mon volant est devenu croche. Je pense que le jaune est ensuite venu sauver ma mise, je dirais », a commenté Jimmy Brière.

« C’était une bonne course et je pense que c’est la course où je me suis défendu le plus. J’ai essayé des choses pour me hisser devant, mais malheureusement, ça ne fonctionnement pas toujours. Mais bon, on est sur le podium alors c’est mission accomplie. Merci à mon équipe pour tout le week-end », a pour sa part témoigné Marc Héroux.

Podiums trifluviens

1 – Jocelyn » Le Doc » Hebert – 26 podiums (9 (1ère place) – 7 (2e place) – 10 (3e place))

2 – Marc-Antoine Camirand – 24 podiums (14-5-5)

3 – Didier Schraenen – 20 podiums – (5-5-10)

4 – Olivier Bédard – 19 podiums

5 – Michel Bonnet – 18 podiums – (11-4-3)

6 – Andrew Ranger – 16 podiums – (6-8-2)