Tommy Veilleux et Ryan Romeo avec les Lions

Plusieurs joueurs de la Ligue nord-américaine de hockey (LNAH) et de la Ligue de hockey senior AAA du Québec (LHSAAAQ) ont eu l’opportunité de goûter au hockey de la ECHL depuis l’arrivée des Lions de Trois-Rivières et Tommy Veilleux sera le prochain élu. Les Lions ont également mis la main sur le joueur de l’année 2022 SUNYAC Herb Hammond et le joueur défensif de l’année dans la NCAA – Division 3.

Récemment, des joueurs du Bellemare de Louiseville et du Métal Perreault de Donnacona ont porté l’uniforme trifluvien et, maintenant, c’est au tour de Tommy Veilleux, du Métal Pless de Plessisville, d’avoir cette opportunité.

Avec l’élimination de l’équipe plessisvilloise des séries du circuit senior AAA québécois, Tommy Veilleux est le premier joueur à être appelé. Et qui sait si d’autres joueurs du Métal Pless ou d’autres équipes qui seront prochainement éliminées pourraient se joindre aux Lions pour quelques matchs ou terminer leur saison étant donné que Marc-André Bergeron ne peut plus puiser dans la LNAH.

Originaire de Lévis, l’ailier gauche âgé de 26 ans a amassé 24 points, dont 14 buts, en 19 matchs cette saison, sans oublier ses 104 minutes passées au cachot. En 56 matchs au niveau senior AAA, il a un total de 84 points, incluant 35 buts.

Les Lions ont également offert un contrat au défenseur Ryan Romeo. Tel que mentionné précédemment, l’ex-défenseur de Brockport a été nommé joueur de l’année 2022 SUNYAC Herb Hammond et élu joueur défensif de l’année dans la NCAA – Division 3.

Roméo, 25 ans, est un défenseur à la Torey Krug et Brian Campbell, de 5’8 et très offensif. En 27 matchs cette saison, il a inscrit 12 buts de la ligne bleue, en plus de récolter 37 points. Il a terminé la campagne avec un différentiel de +19.

La saison dernière, il avait inscrit 10 buts en 24 matchs, et amassé 26 points.

Les Lions disputeront quatre matchs en cinq jours face aux Growlers d Terre-Neuve. Les matchs seront présentés mercredi (17h30), vendredi (17h30), samedi (17h30) et dimanche (14h30). La prochaine rencontre à domicile aura lieu mercredi, le 16 mars, dès 19h.