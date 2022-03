Tim Vanstone et Philippe Desrosiers s’occupent du Thunder

Les Lions de Trois-Rivières disputaient ce soir leur 5e match d’une séquence de 8 en 10 jours, cette fois face au Thunder d’Adirondack. Ce fut un match très serré entre les deux équipes, comme l’avait prévu l’entraîneur-chef Éric Bélanger la veille. Les locaux ont vu Philippe Desrosiers repousser 37 rondelles, puis Tim Vanstone inscrire 3 buts, en route vers une victoire de 4 à 2.

Au classement, Trois-Rivières gagne du terrain au quatrième et dernier rang donnant accès aux séries éliminatoires, les Mariners du Maine étant en congé.

Coach Bélanger, qui avait retrouvé les services de William Leblanc hier, pouvait aujourd’hui compter sur le retour du Trifluvien, Alexis D’Aoust. En contre-partie, Olivier Archambault n’était cependant pas en uniforme.

En alternance devant le filet, Desrosiers amorçait le match pour les Lions. Et son vis-à-vis pour ce soir? Brandon Kasel. Ce dernier a eu à se signaler en début de match, notamment sur une échappée de Tim Vanstone. Il a non seulement bloqué son lancer préliminaire, mais également son retour.

Puis quelques secondes plus tard, le joueur de l’heure depuis son arrivée, Alexandre Fortin, en mettait plein la vue aux fans. Utilisé à court d’un homme, il a coupé la passe destinée au défenseur droit, avant de s’amener à toute vitesse en zone du Thunder. Il a débordé le défenseur devant lui avant de s’amener seul devant Kasel. Il a ensuite faufilé le disque entre les jambières du #35, alors en plein déplacement, pour ouvrir la marque 1 à 0. Il s’agissait du 6e but – en 5 matchs – de Fortin depuis son arrivée.

Pendant ce temps, Desrosiers repoussait les 13 tirs dirigés vers lui au premier vingt.

Les visiteurs ont dominé une bonne partie de la première moitié de la deuxième période, ayant gagné de la confiance à la suite du but de Patrick Grasso, survenu dans les premiers instants. Ce dernier a décoché un tir vif qui a totalement surpris Desrosiers.

Alors qu’on se dirigeait vers une égalité de 1 à 1 après 40 minutes jeu, Trey Phillips a commis un revirement couteux dans sa zone. Hayden Shaw prenait un bon tir vers Kasel, puis Tim Vanstone sautait sur le retour pour inscrire son premier but avec les Lions.

Trois-Rivières a ensuite mis la pédale douce sur la couverture de zone neutre, permettant à un Thunder de s’amener seul devant Desrosiers qui a réalisé un très bel arrêt, tout juste avant de retraiter au vestiaire sous les applaudissements de la foule et sur la chanson « You’re unbelievable! »

Le Thunder n’a rien pu faire en troisième période face à un Desrosiers très concentré. Puis avec un peu moins de 7 minutes à faire au match, Cédric Montminy et Vanstone se sont amenés à 2 contre 1. Le Capitaine y est allé d’une passe parfaite à Vanstone qui marquait dans le haut du filet, ce qui portait le pointage à 3-1.

Le Thunder va réduire l’écart en fin de match, mais Vanstone va venir compléter son tour du chapeau dans un filet désert.

3 matchs en 3 soirs

Les Lions auront congé demain avant d’entamer une séquence de trois matchs en trois soirs, vendredi, samedi et dimanche, face aux meneurs de la Division Nord, les Royals de Reading.

_____________________

Attaque menaçante?

Outre l’arrivée de Fortin et le retour de D’Aoust, le directeur général, Marc-André Bergeron, a également vu juste en Tim Vanstone, qui a amassé 8 points en 9 matchs depuis son arrivée, sans oublier l’ajout de Stefan Fournier, qui avait 20 points au compteur, en 26 matchs, avec Wichita.

Les Lions ont également un très bon apport offensif de Brandon Locke (4 points en 6 matchs), sans oublier le retour de blessure de Julien Nantel (13 points en 23 matchs).

Imaginez si ces six joueurs-là étaient complétés par William Leblanc (11 buts et 11 aides en 27 matchs), Shawn St-Amant (18 buts et 27 points en 32 matchs, Anthony Nellis (50 points), Olivier Archambault (51 points) et Cédric Montminy (17 buts et 14 aides) en séries éliminatoires?

S’ajoutent comme option les joueurs plus physiques que sont Nicolas Larivière et Jonathan Joanette.