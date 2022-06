Terrebonne repêche trois joueurs du Climatisation Cloutier

La semaine dernière se tenait le repêchage d’expansion de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec (LHSAAAQ) pour la nouvelle équipe de Terrebonne. Trois joueurs de l’organisation du Climatisation Cloutier ont été sélectionnés par la nouvelle franchise.

Terrebonne a donc mis la main sur Joey Sansoni, Olivier Tardif et Vincent Milot-Ouellet. Dans le cas de Sansoni, son avenir au hockey serait incertain pour l’an prochain, lui qui n’est pas revenu au jeu depuis sa blessure qu’il a subie face aux Bisons de Granby avant la période des Fêtes.

De son côté, Milot-Ouellet avait été acquis dans la transaction envoyant Alexandre Jalbert aux Loups de La Tuque. Il évoluait avec les Patriotes de l’UQTR cet hiver et il devrait être de retour avec les Pats pour la prochaine saison.

Pour ce qui est de l’ancien capitaine, Olivier Tardif, il avait communiqué avec la direction trifluvienne de l’équipe pour annoncer qu’il voulait mettre un terme à sa carrière dans la LHSAAAQ.

Repêchage 2022

Pour ce qui est du repêchage annuel de la LHSAAAQ, il se tiendra le vendredi 1er juillet, du côté de Nicolet, dès 16h. Le Climatisation Cloutier est déjà au travail depuis plusieurs mois afin de mettre un produit de premier plan sur la patinoire en vue de la saison 2022-2023.

Pour l’instant, l’organisation possède le 2e choix au total, en plus de deux choix de deuxième tour.

Elle a aussi en banque deux choix de 4e ronde, trois choix de 5e ronde, trois choix de 6e ronde, un choix de 7e et 8e ronde, deux choix de 9e ronde, et un choix en 10e, 11e et 12e ronde. (JC)