Agissant à titre de partenaire principal de l’équipe lors de la saison inaugurale, l’homme d’affaires trifluvien Steve Desbiens devient propriétaire du CHB Glissières Desbiens de Trois-Rivières, formation de la Ligue nationale de hockey balle (LNHB). En effet, lorsque la possibilité s’est présentée de faire l’acquisition de l’équipe, Steve Desbiens a levé la main rapidement.

Étant déjà impliqué dans le monde du sport à titre de co-propriétaire du Climatisation Cloutier de Trois-Rivières, formation de la Ligue de hockey Senior AAA du Québec, son implication avec l’équipe de la LNHB était naturelle.

M. Desbiens est un passionné de sport et d’événementiel, et il voit de belles choses dans le futur pour sa nouvelle équipe.

« J’ai aimé ma première année comme partenaire et le sérieux de la ligue. Ce projet est beau et il peut être développé. Je suis heureux de m’impliquer dans le Dek Hockey et de permettre aux joueurs d’avoir du plaisir à jouer et performer pour la Ville de Trois-Rivières », a-t-il témoigné.

M. Desbiens prend la relève de Pierre-David Bolduc, qui aura été l’instigateur du projet de la LNHB à Trois-Rivières. La transaction a été acceptée à l’unanimité au niveau de la ligue et le nouveau propriétaire est déjà au travail pour la prochaine saison. La formation trifluvienne a déjà confirmé un nouveau partenariat élargi avec Dek Hockey Trois-Rivières qui permettra à l’organisation d’avoir de meilleures bases.

Le camp d’entraînement de l’équipe débutera ce dimanche 10 avril, dès 10h, au Complexe Sportif Alphonse-Desjardins. Pas moins de 20 joueurs seront sur place pour tenter de charmer le directeur général de l’équipe, Fabien Dubé, qui est de retour pour une deuxième saison. (JC)