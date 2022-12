Stéphane Huard Jr réussit sa rentrée avec trois buts

À midi et 16 minutes, les Cataractes de Shawinigan dévoilaient l’acquisition de Stéphane Huard Jr. Quelques heures plus tard, il enfilait trois buts à Sherbrooke, dont le 5e but des Cats et le 6e but en surtemps.

Shawinigan a rapidement pris les devants 2 à 0 dans la rencontre. Loris Rafanomezantsoa a été le premier à faire bouger les cordages, puis Charles-Olivier Villeneuve l’imitait quelques instants plus tard. Comme ce fut le cas à Shawinigan cette semaine, Delafontaine brillait avec 16 arrêts au compteur en première période. Malheureusement, le 17e tir, celui d’Israël Mianscum, le déjouait avec trois secondes à jouer.

Tristan Giroux viendra ensuite ramener les deux équipes à 2-2 à mi-chemin dans le match, ce qui allait ouvrir la porte à un échange de 3 buts de chaque côté. Chez les Cats, Stéphane Huard Jr inscrira son premier but avec sa nouvelle formation, puis Villeneuve inscrira son deuxième but de la partie. Huard Jr l’imitera en troisième période pour redonner les devants aux Cats 5-4, mais Milo Roelens viendra battre Delafontaine à la 12e minute pour créer l’égalité 5 à 5.

Shawinigan aura droit à une supériorité numérique en prolongation et Huard Jr viendra clore sa soirée de rêve avec son tour du chapeau, permettant aux Cats de soutirer le point supplémentaire aux Phénix.

Félix Lacerte a terminé sa rencontre avec 3 aides, tandis que Jordan Tourigny et Lou-Félix Denis récoltaient 2 passes chacun.

Pas de répit pour les Cats qui joueront demain, samedi, à Victoriaville dès 14h. Fort à parier que William Veillette mettra un prix au tableau des siens pour souhaiter la victoire.