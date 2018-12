Quoi faire en famille?

Crédit photo : Photo courtoisie

Vous bénéficiez de journées de congé dans le temps des Fêtes ou vous prévoyez passer du temps de qualité en famille. Parfait. Alors on fait quoi?

Sachez d’abord que la toute nouvelle glissoire réfrigérée sur tube de l’Île Saint-Quentin, inaugurée le 27 décembre dernier, est de retour. Celle-ci a même été redessinée afin de bonifier le plaisir des adeptes de la glisse.

Outre sa glissoire de 35 pieds, le parc de l’Île Saint-Quentin offre également à ses membres et visiteurs un sentier de patin longeant le fleuve St-Laurent sur une distance de deux kilomètres, un rond de glace orné de nouvelles lumières et d’un foyer, une patinoire de hockey, en plus des sentiers de fatbike, de raquette et de marche sur 3,2 kilomètres (km).

Pour ce qui est des adeptes de la raquette ou de la randonnée, la Piste Châteaudun (environ 15 km) offre un accès gratuit aux sentiers. Le Club Radisson (sentier des Chenaux 2,5 km), le parc Linéaire de Trois-Rivières Centre (10 km), l’Aire écologique Ogden (2,9 km), dans le secteur de Cap-de-la-Madeleine, le parc de la Terre-des-Loisirs (6,7 km), dans le secteur de St-Louis-de-France, offre également des accès gratuits.

Pour les amateurs de plus petites distances (environ 1 km), vous pouvez vous rendre aux parcs Laviolette, Pie-XII et Vivian-Dober, ou encore à la Promenade Trois-Rivières sur Saint-Laurent.

Du côté de Pointe-du-Lac, la base de Plein Air de Ville-Joie offre plus de 2 kilomètres de sentiers, tandis qu’Énergie CMB propose aux adeptes de raquette plus de 8 kilomètres de sentiers balisés dans un décor enchanteur. C’est sans oublier le Sentier Forestia, situé au Moulin seigneurial, qui offre 5,5 kilomètres de pur plaisir.

Pour ce qui est du ski de fond, la Piste Châteaudun (15 km), Énergie CMB (30 km) et le parc Linéaire de Trois-Rivières (5,2 km) offrent des sentiers balisés. Les stations touristiques et les pourvoiries offrent également une variété d’activités hivernales pour tous les goûts telles que la raquette, le ski de randonnée, la glissade, la pêche blanche, la trottinette des neiges, le patinage ou le traîneau à chiens, notamment.

Patin

Le Domaine de la Forêt Perdue est reconnu pour son populaire labyrinthe suspendu, mais l’hiver, ce sont ses sentiers glacés qui attirent les familles en grand nombre. Des gens de plus en plus loin visitent le Domaine. «On reçoit, entre autres, des gens de la France, de la Suisse et du Manitoba», indiquait la directrice administrative, Thérèse Deslauriers, en entrevue avec l’Hebdo Journal. «L’activité la plus prisée, c’est vraiment les sentiers de glace.» Les amateurs de raquette seront également servis alors que 8 kilomètres de sentiers s’offrent à vous.

N’hésitez pas non plus à profiter des nombreuses patinoires extérieures. Pourquoi? Voici un Top-5 des raisons qu’a dressé le Bulletin Municipal Le Trifluvien, soit pour conserver la forme, pour profiter de l’air pur qui se veut un ingrédient essentiel au bien-être et à la vitalité, pour y vivre des moments uniques et cocasses en famille, pour éveiller votre âme d’enfant et surtout, parce que c’est gratuit.

Bon hiver à tous et à toutes!