Le Challenge de kite du Québec innove à nouveau

La 5e édition du Challenge de kite du Québec aura de nouveau lieu sur les glaces du Lac St-Pierre, dans le secteur Pointe-du-Lac. Les amateurs de plein air auront donc rendez-vous sur le site de Plein Air Ville-Joie les 15, 16 et 17 février prochains.

Le populaire événement regroupe près d’une centaine de sportifs professionnels et amateurs venus de partout dans le monde et qui compétitionnent lors de courses en kitesurf ou en paraski Flex sur la banquise du Lac St-Pierre.

«On arrive avec une nouvelle formule un brin plus familiale. Notre évènement sera greffé à un nouvel événement, soit le Polaire Ville-Joie, organisé par la base Plein Air Ville-Joie. On a modifié certaines épreuves dans le but de continuer de s’améliorer d’année en année. On va encore avoir des gens des États-Unis et je suis en communication avec des Européens, dont le quadruple champion du monde Red Bull, en plus de Marie-Ève Mayrand, une autre championne et de Christian Labbé, champion québécois de snow», a expliqué Richard «Wax» Beaulieu, fondateur et promoteur de l’évènement.

«Nous aurons des gros noms dans le domaine du kite. Le conseiller François Bélisle nous a dit qu’il n’y avait pas beaucoup d’autres activités d’envergure dans la région cet hiver, alors on devient une des activités mères. C’est une expérience le fun! Visuellement, ça reste féerique et on offre des moments privilégiés à vivre en famille.»

L’activité La rose des neiges, introduite au calendrier des activités l’an dernier, est également de retour dans la programmation 2019.

«On revient avec le défi La rose des neiges qui se veut une expédition de deux heures. Les gens peuvent le faire en raquette, en ski de fond ou même à pied, et en traîneau avec des enfants. C’est fait par Caroline Cormier qui nous promets quelques petites surprises», ajoute M. Beaulieu.

«C’est une expédition qui se veut explicative et instructive. Elle permet de mieux faire connaître le Lac St-Pierre. On s’assure toujours avec la Garde côtière que tout est conforme et que tout est très sécuritaire.»

Polaire Ville-Joie

Polaire Ville-Joie aura pour objectif l’accessibilité et la mise en disponibilité du site en organisant une fête familiale avec les amateurs de plein air. Il sert aussi à recueillir des fonds pour l’œuvre de Plein Air Ville-Joie.

Parmi les activités prévues pour les participants, il y aura les défis du Rallye-neige, des glissades en folie, des balles polaires et des trottinettes sur la banquise. À noter aussi que des activités seront offertes en permanence sur le site comme du soccer sur glace, du disc golf et une activité qui sera choisie par la population par le biais d’un concours lancé sur les réseaux sociaux. Cet événement est ouvert à tous et le coût d’entrée est de 5$/adulte et de 3$/enfant.

«En discutant avec les promoteurs du Challenge de kite et l’équipe de travail de Plein Air Ville-Joie, nous avons conclu qu’une belle opportunité s’offrait à nous et que l’occasion était parfaite pour jumeler un événement grand public avec le Challenge de kite», a pour sa part commenté Philippe Roy, directeur général de Plein Air Ville-Joie.

«Cette combinaison profite aux deux événements et rejoint aussi les objectifs de la base de plein air qui est en modernisation. Ont veut aussi que les gens s’approprient éventuellement cet événement, car Plein Air Ville-Joie, c’est aussi un peu de chacun de nous.»

À propos du Challenge de kite du Québec

Dès 2002, des rencontres de Paraski et de kitesurf sur neige sont effectuées sur le Lac St-Pierre. En 2006, Richard Beaulieu va chercher sa certification d’instructeur IKO (International Kiteboarding Organisation) afin de pouvoir enseigner la discipline à l’international, et suite à l’obtention de cette certification, il organise une prestigieuse compétition sous l’effigie de la W.I.S.S.A. De ce fait, il se fait connaître auprès de multiples clientèles tant nationale qu’internationale. Au fil des ans, les courses prennent de plus en plus d’envergures. Il y a 4 ans, une nouvelle course plus formelle, et la seule en hiver au Québec, a été créée : le Challenge de Kite du Québec.