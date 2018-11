La Vallée du Parc ouvrira bientôt

Crédit photo : Photo Archives

SKI. Les amateurs de glisse seront heureux d’apprendre que la station Vallée du Parc ouvrira plus tôt que prévu avec les récentes chutes de neige, ainsi que l’enneigement artificiel qui a débuté au milieu de la semaine.

«Présentement, nous sommes à enneiger deux pistes, et au courant de la semaine prochaine deux autres pistes seront enneigées artificiellement. Si tout va bien, on prévoit ouvrir aux alentours du 28 novembre. On devrait ouvrir entre 4 et 6 pistes sur la trentaine au total», affirme Clode St-Onge, responsable des communications à Vallée du Parc.

L’an passé, la station a ouvert le 14 décembre. «Ça fait au moins une douzaine d’années que Vallée du Parc n’a pas été ouverte avant la fin du mois de novembre. On sent l’engouement des gens.»

Concernant les travaux, Mme St-Onge indique que tout est dans les temps pour la nouvelle remontée mécanique. «On vient de recevoir les dernières pièces et les équipes travaillent fort. La nouvelle remontée devrait être en fonction vers le 22 décembre.»

Au niveau de la luge alpine et de la descente sur tubes, la direction n’a pas voulu s’avancer sur une date.