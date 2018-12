Direction Floride pour Luc Sicard

Crédit photo : Archives - Ghyslain Bergeron

À quelques jours de terminer sa carrière «Junior», Luc Sicard s’est envolé pour Orlando, en Floride, afin de disputer le US Open 2018, une épreuve de la Fédération internationale de tennis de table. Le tournoi aura lieu du 16 au 22 décembre.

Accompagné des membres de l’équipe du Québec et de l’équipe Nationale, le jeune Sicard prendra part à plusieurs épreuves dans ce tournoi au niveau très relevé. En effet, plusieurs joueurs provenant de la Chine et du Japon se rendront dans la ville de Mickey Mouse afin de remporter les grands honneurs et les grosses bourses à l’enjeu.

Martin Marcotte, son entraîneur, se rendra également à Orlando afin d’encadrer le groupe et plus précisément son protégé trifluvien. «Ce sera le dernier tournoi d’âge «Junior» pour Luc (Sicard), alors je jugeais important pour moi d’encadrer ce jeune qui s’entraîne avec moi depuis qu’il a l’âge de 7 ans, même si ça ne me rajeunit pas.»

Sicard prendra part aux épreuves de simple hommes, simple 21 ans, simple 18 ans, ainsi qu’à des épreuves de double.

Ce sera ensuite congé du temps des Fêtes pour le Club Ping-O-Max pour ensuite reprendre le 11 janvier avec la soirée «Porte ouverte». Le Club sera également l’hôte d’un camp d’entraînement de la Fédération québécoise regroupant les 45 meilleurs espoirs québécois âgés de 17 ans et moins les 19 et 20 janvier. (JC)