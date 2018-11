Claude Houle Lavigne carbure aux championnats du monde

Claude Houle Lavigne vient de participer à son troisième championnat du monde en autant d’années et elle est de nouveau rentrée à la maison avec une médaille au cou. Sa formation de ballon-balai, les Amigos du Québec, ont remporté l’or au Minnesota.

«Je ne joue pas depuis longtemps en plus», lance-t-elle d’emblée. «J’ai commencé il y a seulement deux ans parce que ça ressemblait quand même au hockey et une de mes coéquipières m’achalait pour que je l’essaye. J’ai tout de suite aimé ça et j’ai continué en espérant être invitée au Championnat du monde.»

Les Amigos, qui avaient remporté le bronze en 2016, se sont même payé Équipe Canada en demi-finale avant de battre une formation du Minnesota en grande finale, se méritant du même coup la médaille d’or.

«Les filles me demandent à pratiquement tous les tournois. Nous étions onze équipes de filles et c’était une belle expérience. Nous avons gagné deux matchs de 6 à 0, mais le reste des matchs étaient plutôt serrés. En demi-finale, on a gagné 1 à 0 après 14 minutes de prolongation. Je suis chanceuse de pouvoir vivre ça alors que je ne joue pas depuis longtemps, comparativement à des filles qui jouent depuis qu’elles sont jeunes.»

«Il y avait des journées plus difficiles parce qu’on pouvait jouer deux parties par jour. On reçoit des coups de bâton et on fait de dures collisions à l’occasion. Il nous arrive de chuter lourdement dans la bande. Nous avons joué plusieurs parties sur des glaces de grandeur olympique. C’est beaucoup de course! Dans les dernières journées, les filles prenaient des bains de glace pour récupérer. Mais c’est le fun! On devient une grande famille. On est tous dans le même hôtel, on mange ensemble et on se tient ensemble. On allait encourager le Broom-Shak de Bécancour (également médaillé d’or) dans le mixte», ajoute-t-elle.

Au niveau collectif, les Amigos on inscrit 21 buts contre seulement 3.

«Notre gardienne de but a tout simplement été incroyable. De mon côté, après avoir été plus discrète en ronde préliminaire, j’ai élevé mon jeu d’un cran lors des matchs éliminatoires», commente-t-elle.

«En quart de finale, j’ai eu deux passes sur les deux premiers buts. En demi-finale, j’ai mis fin à la partie en marquant le seul but après plus de 13 minutes de prolongation. On a gagné en 2 à 1 en finale, encore une fois en prolongation. J’ai marqué le premier but.»

La native de Saint-Pierre-les-Becquets est joueuse occasionnelle avec les Amigos de Bécancour dans une Ligue masculine de Victoriaville.

«J’aime essayer les nouveaux sports et ma force, c’est la vitesse, alors le ballon-balai me permet d’utiliser cet aspect. J’aime les stratégies du ballon-balai et le temps qu’on passe en gang», explique-t-elle.

Nouveau défi

La responsable du Service des sports du Cégep de Trois-Rivières a maintenant remporté deux médailles d’or dans deux sports différents lors d’un championnat mondial, soit au ballon-balai et au dekhockey. La jeune athlète est déjà à la recherche d’un nouveau défi.

«Je veux continuer de jouer à l’occasion, mais je veux me trouver un autre sport pour participer à un autre championnat du monde. J’ai fait un mondial de dekhockey à Montréal en 2016 (médaille d’or), le jorkyball en Italie en 2017 (médaille de bronze) et le ballon-balai en 2018 (médaille d’or)», raconte-t-elle «J’aimerais bien essayer le flag football, mais je n’ai aucun contact pour le moment.»

Ne reste plus qu’à surveiller si la chance pourra lui sourire de nouveau en 2019?