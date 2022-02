Soutien envers les Ukrainiens

Le Comité de solidarité/Trois-Rivières (CS3R) a organisé un rassemblement en faveur de la paix et en soutien aux victimes, notamment les civils, à la suite des attaques russes subies par la population ukrainienne au cours des derniers jours. L’événement se tenait ce midi, au parc Champlain.

Le CS3R dénonce l’escalade de violence vécue en Ukraine dans les dernières semaines et milite pour une culture de la paix, dans ce conflit comme dans les nombreux autres ayant cours actuellement dans le monde. Ce midi, une centaine de personnes de sont présentés en soutient aux Ukrainiens.

« On est content de la réponse des gens parce qu’on a quand même organisé ça assez rapidement. Traditionnellement, on milite pour la paix dans le monde, pour avoir plus de justice, de paix et d’équité dans le monde. On s’intéresse à tout ce qui se passe dans le monde alors lorsqu’il y a des événements comme ça qui se produisent, on va faire la promotion de la paix », a lancé Valérie Delage, directrice générale au Comité de solidarité/Trois-Rivières (CS3R).

« Les dépenses militaires mondiales s’élevaient à 1832 milliards de dollars en 2020, alors que c’est 0,08% qui est investi dans la paix et le développement. Ce qu’on veut, c’est renverser ça! Si on investit dans la guerre, on fait la guerre. Si on investit dans paix, on fait la paix. »

Une Ukrainienne, présente au rassemblement, s’est dite surprise par ces attaques et triste ne pas pouvoir aider physiquement. Questionnée à savoir si elle s’attendait à un tel résultat, elle a mentionné que non. Elle ne pouvait pas imaginer qu’une telle guerre ait lieu, peu importe où, au 21e siècle. C’est avec les yeux dans l’eau qu’elle s’est dite heureuse de voir autant de gens réunis au parc Champlain en l’honneur des siens.