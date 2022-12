Six femmes de la région défieront le désert du Maroc

Six femmes de la région participeront du 26 au 31 octobre 2023 au Rose Trip, un trek d’orientation dans le désert du Maroc en Afrique.

Mélanie Bouchard de Trois-Rivières, ainsi que Carole St-Germain et Gysanne Lacerte de Saint-Boniface forment l’équipe des Pinky warriors, alors que Vicky Lavigne, Karine St-Germain et Julie Pellerin, toutes trois de Saint-Boniface, composent l’équipe des Pink Divas.

Rose Trip Maroc est une aventure pédestre réservée aux femmes en quête d’aventures et de dépassement de soi. Néophytes et expertes de trek seront sur la ligne de départ.

L’orientation sera le point d’orgue de ce voyage itinérant. Les trios féminins évolueront sous forme de parcours grâce aux seuls instruments de navigation autorisés par le règlement du trek : une boussole à apprivoiser, un compteur de distances GPS à renseigner et une carte à décrypter à l’aide du rapporteur topographique.

Chaque jour, les filles devront marcher entre 18 et 21 km, le tout pendant cinq jours.

Le Rose Trip Maroc est associé à la cause du Ruban rose pour la recherche sur le cancer du sein. Les six femmes remettront également des fonds pour le Club des petits déjeuners.

« C’est un défi dont j’entendais parler depuis des années, mais c’était plutôt le Défi rose des sables en véhicule motorisé. Cependant, ça m’a toujours intéressée, indique Vicky Lavigne des Pink Divas. Je savais qu’il y avait une autre équipe et ma belle-sœur Karine m’a demandé si je voulais embarquer avec elle. Julie s’est ensuite jointe à nous. C’est un défi personnel de dépassement de soi qu’on veut accomplir. Depuis plusieurs semaines, on s’entraîne les six filles ensemble et nous allons faire notre campagne de financement toutes les six. Je ne m’attends pas à quelque chose de facile. Ça nous sortira de notre zone de confort. »

C’est Carole St-Germain qui a eu l’idée initiale de relever ce défi et de former une équipe. « Carole et Gysanne étaient déjà ensemble et elles cherchaient une troisième fille. Après une bonne réflexion, j’ai décidé de tenter l’aventure. C’est un défi de dépassement de soi, exprime Mélanie Bouchard. Les causes du Ruban rose et du Club des petits déjeuners nous touchent aussi pour avoir eu des proches qui ont dû vivre cette épreuve. On fait toutes nos activités à six autant pour le financement que pour l’entraînement. C’est plus motivant. On aura besoin de 12 000$ par équipe pour participer au défi. »

Il est possible d’encourager le groupe de six filles sur leur page Facebook Pink Divas &Pinky Warriors.