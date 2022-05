Série Trans Am: Louis-Philippe Dumoulin contraint à l’abandon à Sonoma

Louis-Philippe Dumoulin retrouvait l’équipe Peterson Racing à Sonoma le week-end dernier pour une deuxième épreuve du Trifluvien en série Trans Am, mais une avarie mécanique est survenue, forçant Dumoulin à l’abandon.

L’équipe et la série ont dû composer avec un problème d’approvisionnement en pneus complexifiant, entre autres, les séances d’essais du vendredi qui se sont déroulées sur des pneus usagés.

Les pneus neufs montés le samedi matin ont permis d’améliorer le comportement de la Ford Mustang #89 qui était survireuse. Louis-Philippe Dumoulin a pris le départ en 20e position sur 44 voitures. Le pilote trifluvien a réalisé quelques dépassements et se battait pour la 15e position lorsqu’une avarie mécanique gâche sa remontée.

« En milieu de peloton sur la grille de départ, la stratégie de course consistait à atteindre le top-10 avant une première neutralisation, me battre pour remonter dans le top-5 à la relance et conserver les pneus pour garder de la vitesse pour les derniers tours de la course. Toutefois, au 21e tour, une fuite d’huile m’oblige à arrêter la voiture sur le bord de la piste et abandonner l’épreuve. Je remercie toute l’équipe pour la collaboration et félicitations à mon coéquipier Rafa Matos qui a remporté la victoire », a commenté le pilote de la voiture #89 3Dimensional Services Group.

Louis-Philippe Dumoulin commencera sa saison en série NASCAR Pinty’s le 14 mai prochain, au volant de la voiture #47 WeatherTech Canada | Groupe Bellemare, lors de l’ouverture de la saison sur le circuit du Sunset Speedway en Ontario.