Saint-Paulin et Nicolet dominent en ce début de saison

La saison 2022 de la Ligue de baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) vient de franchir son premier mois d’activité avec 11 équipes se disputant les grands honneurs et avec un nouveau conseil d’administration pour superviser les activités.

Alors que 21 parties étaient à l’affiche pour tout le mois, une d’entre elles a été suspendue en 4e manche et une autre seulement a dû être reportée en raison de la température.

Au niveau du classement général, deux équipes demeurent invaincues alors que Nicolet et Saint-Paulin présentent une fiche de 5 gains et aucun revers. De l’autre côté, trois équipes attendent toujours de signer un premier gain, soit Sainte-Étienne-des-Grès, Pointe-du-Lac et Maskinongé. Au niveau offensif, Nicolet et Saint-Paulin se démarquent avec 57 points marqués. Défensivement, Saint-Paulin n’a accordé que 13 points en 5 parties, tout comme Louiseville qui n’en a accordé que 13 en 4 matchs.

Sur une base individuelle, Marc-André Fournier, des Condors de Saint-Maurice, s’est démarqué avec 4 coups de circuit en mai. Samuel Desmarais, des Bombardiers de Nicolet, n’est pas loin derrière avec 3 longues balles.

Joueurs du mois

Au niveau offensif, la palme revient à Raphaël Bellemare, des Aigles de Saint-Paulin. En 4 parties cette saison, Bellemare a maintenu une moyenne au bâton de ,888 avec une séquence de 8 coups sûrs. Il a frappé 2 doubles en plus de produire 4 points. (Les autres joueurs ayant été considérés furent Samuel Savard, des Indians de Trois-Rivières Ouest (,769 et 6 PP), et Anthony Pelletier, des Aigles de Saint-Paulin (,700, 1CC et 10 PP).

Au monticule, le joueur s’étant le plus démarqué est Hugo Dubé, des Aigles de Saint-Paulin. En 8 manches de travail, l’artilleur a maintenu une moyenne de points mérités de 0,69, signant par le fait même 2 victoires et enregistrant 17 retraits sur des prises. (Les autres joueurs ayant été considérés furent Jean-Cristophe Lemay (2-0 11 ML 3,64 MPM et 8 RAB), des Bombardiers de Nicolet, et Samuel Savard (1-0 11 ML 2,27 MPM et 13 RAB), des Indians de Trois-Rivières-Ouest.)

La LBSAM en webdiffusion

En mai, 4 parties ont été webdiffusées. Bernard Duscheneau, qui s’est joint à la Ligue dans un rôle de relationniste, a fait un excellent travail pour couvrir les activités de la Ligue. Ces parties peuvent être écoutées en différé sur la page de la Ligue, ou directement sur Radio Centre. Le calendrier prévoit 22 parties en juin. Les activités ont d’ailleurs débuté vendredi dernier.