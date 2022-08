Résumé LBSAM: Deux équipes se voient montrer la porte de sortie

La Ligue de baseball Senior A de la Mauricie (LBSAM) amorçait ses séries éliminatoires ce week-end. On surveillait entre autres le tournoi à la ronde entre Maskinongé, Saint-Étienne-des-Grès et Pointe-du-Lac, et la série opposant le Cap-de-la-Madeleine et Sainte-Anne-de-la-Pérade.

Dans un premier temps, Saint-Étienne-des-Grès a perdu ses deux affrontements face à Maskinongé et Pointe-du-Lac. C’est donc dire que le gagnant de l’affrontement entre Pointe-du-Lac et Maskinongé remportera le tournoi à la ronde et aura rendez-vous avec Saint-Paulin (14v-2d) au prochain tour.

De l’autre côté du tableau, Sainte-Anne-de-la-Pérade fut sans pitié, remportant sa série 2 de 3 avec des pointages de 10 à 0 et 8 à 1 face aux Estacades. Les Mustangs devront donc croiser le fer avec les Bombardiers de Nicolet (15v-1d) au tour suivant.

Conjointement à ces deux séries s’amorçaient les séries 2 de 3 entre Sainte-Ursule et Louiseville, et celle entre Trois-Rivières-Ouest et Saint-Maurice. Ce fut serré entre les Condors et les Indians, mais Saint-Maurice l’a emporté 8 à 4 pour prendre les devants dans sa série. Le deuxième duel aura lieu dimanche prochain, dès 16h, et si nécessaire, le match ultime aura lieu à 19h.

Pour ce qui est des Loups de Louiseville, ils ont été sans pitié dans une victoire de 12 à 2 face à Sainte-Ursule. Le deuxième affrontement aura lieu ce dimanche, dès 16h. S’il y a match ultime, il aura lieu à Louiseville le dimanche 11 septembre, dès 19h.