Rentrée réussie pour les Aigles

L’attente aura duré tout près de 1000 jours, mais trois étés plus tard, les Aigles de Trois-Rivières étaient de retour à la maison ce soir pour y disputer leur match d’ouverture. En déficit 3 à 1 en 6e manche, les locaux ont amorcé une remontée, en route vers un gain de 5 à 4.

«C’est certain que je suis fier de nos joueurs ce soir et que ça enlève une pression. Ma carrière de coach est jeune, mais c’est ma victoire la plus importante. C’est souvent la même histoire, dans le sens où on donne deux ou trois points et notre attaque revient encore une fois. C’est certain que le circuit de Campagna a amené l’énergie dont on avait besoin», a confié l’entraîneur-chef, Matthew Rusch. Ce dernier dirigeait enfin son premier à domicile après plus de deux étés sans pouvoir le faire.

«Sam a donné trois points, mais ce ne sont pas des coups de circuit ou des longs coups sûrs. Lorsque je l’ai retiré du match, je lui ai dit They will have your back. J’ai bien aimé le travail de nos trois releveurs également, même si Thomas n’a pas été très chanceux. (…) Raphaël (Gladu) a un talent incroyable et la balle qu’il a frappée en 9e manche est une des balles les plus fortes que j’ai vue en dix ans. C’est un joueur discipliné et talentueux et ce fut payant puisque ce point d’assurance a fait la différence ce soir.»

Les visiteurs pour l’occasion étaient les Yall’s de Florence, de la Caroline du Sud. Les deux formations n’avaient que trois gains au compteur depuis le début de la saison. Dès la présentation des joueurs, on a pu sentir du favoritisme chez les fans lorsque Steve Brown et Raphaël Gladu ont été présentés, sans surprise.

Au monticule, Sam Belisle-Springer (2-0, 3.46) obtenait la balle face à Jared Cheek (0-0, 13.50). Les visiteurs ont menacé dès leur premier tour au bâton. Craig Massey a soutiré un but sur balles avant de voler le deuxième coussin. Or, le partant des Aigles a répliqué avec deux retraits sur des prises, avant que Gladu ne mette fin à la manche. Quelques instants plus tard, le Trifluvien allait frapper un simple à l’avant-champ, augmentant sa moyenne au bâton à .486.

Les Aigles seront les premiers à s’inscrire à la marque en fin de troisième manche. Louis-Philippe Pelletier va d’abord frapper un double tout juste à la droite du lounge avant que Joe Campagna ne le pousse au marbre à l’aide simple gracieuseté d’un faible ballon à l’entre-champ.

Solide après 5 manches, Bélisle-Springer a connu ses premiers ennuis en début de 6e manche. Axel Johnson a d’abord créé l’égalité 1 à 1 avec un simple à travers le monticule. Le géant de 6’9 des Yall’s, Brennan Price, a enchaîné avec un double dans la gauche, poussant Johnson au marbre pour donner l’avance aux siens 2 à 1. Après une visite de Rusch au monticule, Ray Zuberer est venu produire le troisième point de Florence avec un simple au champ centre gauche.

À leur tour au bâton, Joe Campagna s’est occupé de ramener la foule dans le match. Il a amorcé la manche des Aigles avec une claque sans équivoque, dans la gauche, réduisant l’écart à 3-2. Le frappeur suivant, Gladu, est venu profiter d’un voltigeur de gauche qui jouait beaucoup trop proche. Sa longue frappe est atterri dans le bas de la clôture, lui permettant d’atteindre le deuxième coussin sans problème. Le frappeur suivant, Carlos Martinez, a été atteint au coude, ce qui envoyait Cheek aux douches après 5 manches (+) de travail.

Alors que Elliott Curtis était au bâton, Gladu s’est envolé vers le troisième but. Le relais du receveur a terminé sa course dans la gauche, permettant au Trifluvien de créer l’égalité 3 à 3, tandis que Martinez filait vers le deuxième but. Dustyn Macaluso a ensuite sûrement tout le monde avec un élan du bout du bâton. La balle est tombée hors de la portée d’Axel Johnson, redonnant l’avance aux 4 à 3.

En fin de 8e manche, Gladu est revenu à la charge avec son troisième coup sûr du match, cette fois un triple dans la droite. Il portait sa moyenne au bâton à .500 (20 en 40). Quelques instants plus tard, il marquait le 5e point des siens sur un mauvais lancer du releveur Justin King. «Pour moi, jouer à Trois-Rivières, c’est incroyable. Je ne sais pas combien de saisons il me reste, mais je vais en profiter, c’est certain. Si nos lanceurs donnent peu de points, on le sait qu’on a l’attaque pour répliquer. Présentement, ça va bien pour moi et je connais souvent de bonnes séquences du genre. Je ne me fixe pas d’objectifs en termes de chiffres et j’essaye de garder ma confiance au maximum», a témoigné Gladu.

Dès la 7e manche, les releveurs trifluviens ont fait le travail pour maintenir cette mince avance, sécurisant la quatrième victoire des Aigles cette saison. Florence a néanmoins menacé en 9e manche en y allant d’un point, en plus d’ajouter deux hommes à bord.

Les deux formations ont à nouveau rendez-vous mercredi (19h05) et jeudi (19h05). Vendredi, ce sera au tour des Otters d’Evansville de s’amener en ville pour une série de trois matchs.