Raphaël Kiopini faisait ses débuts en Formule 2000

Désormais classé parmi les 15 meilleurs espoirs du Nord-Est américain, Raphael Kiopini a récolté un Top-5 et un Top-10 lors de sa première fin de semaine de courses au Virginia International Raceway, dans le cadre du championnat national de Formule 2000.

Rappelons d’abord que Kiopini est le seul pilote au championnat qui utilise un moteur Ford Pinto 2L, développant 15HP de moins que le moteur Ford Zetec des écuries à plus gros budget. Par contre, ce moteur a ses avantages, soit la fiabilité. Kiopini reste confiant que l’enjeu se joue derrière le volant.

« J’avais le moteur le moins puissant en piste et nous étions toujours classés parmi le Top-5 dans des secteurs techniques. C’est ça qui a fait parler de moi dans le paddock. Pour une première année à ce niveau, je veux démontrer que je peux être un pilote fiable et c’est-ce que nous avons prouvé en fin de semaine », lance le Trifluvien d’adoption.

Qualifiant sa machine en 12e position lors des séances de qualifications, le natif de Saint-François-du-Lac savait qu’il devait se procurer un bon début de course pour retrouver le peloton de tête lors de la première épreuve du week-end. Le jeune pilote de 21 ans s’est retrouvé en 5e position dès le deuxième tour de piste.

« Personne ne pouvait nous battre dans la première partie du circuit. Puis un drapeau jaune avec voiture de sécurité a été sorti à la mi-course. Nous sommes très fiers de ce premier Top-5 cette saison! », ajoute-t-il.

En partenariat avec les Planchers de Bois-Franc Wickham et les huiles Motul, le jeune homme a terminé 9e lors de sa deuxième épreuve du week-end. Alors qu’il était remonté jusqu’en 8e position, il a eu un problème de carburation au 3e tour, un impondérable qu’il ne pouvait contrôler et causant une importante perte de puissance.

« Un drapeau jaune est survenu plus tôt en début d’épreuve, ce qui a fait surchauffer le moteur. Je n’avais plus la puissance que je désirais avoir. Nous finissons tout de même parmi le Top-10. Je suis très satisfait de ce premier week-end et nous visons le Top-5 pour les prochaines épreuves. »

Le championnat se transporte dans le nord de la Virginie, la semaine prochaine, au Summit Point Raceway. Il fera ensuite l’arrêt en Pennsylvanie, du 28 au 30 avril, au Pittsburgh International Raceway.