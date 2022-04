Railers-Lions: La première aux Lions!

Les Lions de Trois-Rivières amorçaient un périple de 5 matchs (sur les 6 restants) face aux Railers de Worcester, avec qui ils luttent au classement pour accéder aux séries éliminatoires. Philippe Desrosiers s’est montré intraitable ce soir, avec 37 arrêts, en route vers une victoire de 6 à 0.

De leur côté, les Mariners du Maine se sont inclinés au domicile de Reading. Les Lions augmentent donc leur avance au 3e rang avec un pourcentage de victoires à .523, tandis que les Railers et les Mariners chutent à .500.

Les Lions ont dominé le premier vingt, comme ils se devaient de le faire s’ils voulaient l’emporter. Ils ont dirigé 13 tirs vers le filet des Railers, contre seulement 5. Malheureusement, l’ancien gardien de l’Océanic de Rimouski, Colten Ellis, avait réponse à tout.

Or, de retour dans l’alignement ce soir, Olivier Archambault est parvenu à le battre en fin de période, donnant l’avance aux Lions 1 à 0.

Les locaux ont été très insistants au deuxième vingt, mais Philippe Desrosiers repoussait les 15 tirs dirigés vers lui, en mission!

Pendant ce temps, Cédric Montminy et le nouveau venu en provenance du Rocket Laval, Josh Brook, trouvaient le fond du filet en moins de 5 minutes, triplant l’avance trifluvienne.

Puis alors que les Lions évoluaient en avantage numérique en début de troisième période, Anthony Nellis est venu briser les reins des Railers en marquant dès la 18e seconde de jeu.

Archambault a plus tard inscrit son deuxième but du match, puis Nellis ajoutait ensuite le 6e but des bleus et gris.

Les Lions seront de nouveau à Worcester samedi avant de rentrer à la maison pour clore le calendrier régulier. Mardi, ils recevront le Thunder de l’Adirondack, tandis que les Railers seront en ville mercredi, vendredi et samedi.