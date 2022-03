Quatrième revers de suite pour les Lions

Les Lions de Trois-Rivières recevaient à nouveau la visite du Fuel d’Indianapolis, qui hier, l’avait emporté 5 à 0. À nouveau cet après-midi, ils devaient se mesure au gardien de but Cale Morris et il a signé une victoire 4 à 3.

Une bonne foule de 2945 partisans s’était amassée au Colisée Vidéotron en cette fin de semaine de relâche.

«C’est sûr qu’on a vu un meilleur engagement de la part des joueurs et on a eu des chances de marquer, mais le gardien de but a été bon de l’autre côté. Si on regarde le quatrième but, on rate la couverture. Depuis le jour #1 que je dis que le joueur derrière le filet n’est pas dangereux, qu’il faut surveiller devant, et on est encore là aujourd’hui», a lancé Éric Bélanger, entraîneur-chef des Lions.

«On a vu des erreurs de fatigue aussi et le 5 contre 3 était vraiment pas à mon goût. On était dans game et elle était à portée de main. L’avantage numérique fonctionnait et nous avons eu des buts ce soir. Tout était là pour qu’on puisse gagner ce match. On aurait pu gagner ce match et c’est ça qui est frustrant.»

La première vraie chance de marquer fut offerte aux Lions. Anthony Nellis s’est amené seul devant Cale Morris qui n’a pas bronché d’un poil sur le lancer. Ce même Morris allait remettre ça quelques instants plus tard lorsqu’il a sorti la mitaine sur un revers de Cédric Desruisseaux.

Inspiré, le Fuel allait ouvrir la marque quelques instants plus tard. Jared Thomas a accepté une passe derrière la ligne des buts avant de rapidement revenir devant Philippe Desrosiers. Il a ensuite placé un tir parfait, dans la lucarne, dans un espace restreint.

Les Lions allaient remettre les pendules à l’heure 36 secondes plus tard. Desruisseaux a débordé le défenseur rouge et noir avant de lancer vers le filet. Morris a fait l’arrêt de la jambière, mais William Leblanc sautait sur le retour pour en enfiler l’aiguille. Pour Leblanc, il s’agissait de son 19e point (11 buts) en 22 rencontres.

Occasion en or pour Trois-Rivières en fin de période alors que deux joueurs du Fuel se retrouvaient au cachot pendant 90 secondes. Or, Morris avait réponse à tout, les Lions ne pouvant être gênés de leur effort de 18 lancers contre 9.

Les Lions se sont à nouveau vu offrir une supériorité numérique en début de deuxième vingt. Le Fuel a complètement oublié Cédric Montminy derrière qui fut repéré par Leblanc. Le capitaine s’est amené en échapper et il a battu Morris à l’aide d’un bon tir vif.

Spencer Watson s’est occupé de ramener les deux équipes à la case de départ en fin de période. Filant à toute vitesse vers le filet, il a accepté la passe de Bryan Lemos avant de décocher un bon tir en tombant.

Troisième tiers

Les visiteurs se sont rapidement inscrits au pointage, soit dès la deuxième minute de jeu. Sorti du banc des siens, Seamus Malone a poussé un boulet de canon vers Desrosiers qui a réalisé le premier arrêt. Le problème, c’est que Riley McKay poussait le retour – au vol – dans le fond du filet.

Entre temps, on apprenait que Félix-Olivier Chouinard et Darien Craighead n’étaient plus à inviter au même party, les deux s’offrant un furieux combat devant le banc des locaux.

Quelques instants plus tard, les Lions se sont retrouvés sur l’attaque à cinq. Hayden Shaw a décoché un tir de la ligne bleue, ce dernier passant sous le bras de Morris pour créer l’égalité 3 à 3. Posté devant le filet, Nicolas Larivière cachait la vue du #31 sur la séquence.

Le combat aura fouetté le Fuel qui s’est ensuite emparé de la zone des Lions pendant une bonne minute de jeu. Les locaux allaient être chassés pour un geste de Mathieu Brodeur, mais Malone, posté derrière le filet, a remis le disque à C.J. Eick, laissé sans surveillance devant, qui allait battre Desrosiers sur réception. Indianapolis reprenait les devants 4 à 3. Voilà le but qui fera la différence dans la rencontre.

Morris a connu une autre bonne soirée devant son filet, réalisant 32 arrêts.



________________________

Direction Terre-Neuve

Les Lions auront une lourde tâche dans les prochains jours puisqu’ils se rendront à Terre-Neuve pour y disputer une série de quatre matchs. Le premier duel aura lieu ce mercredi, dès 17h30. Le prochain match à domicile aura lieu le mercredi 16 mars, dès 19h, face aux Railers de Worcester.