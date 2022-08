Quatre nouveaux immortels

Les Amis du Grand Prix de Trois-Rivières ont procédé à la traditionnelle cérémonie des nouveaux intronisés au Temple de la renommée en vue de l’édition de 2022, ce midi, au podium officiel.

Cette année, les quatre élus sont Jean-Claude « Sonny » Paquin et Serge Lafrenière, pour leur bénévolat, et les pilotes James Hunt, champion du monde de Formule 1 de 1976, et Jacques Villeneuve Oncle. De plus, une troisième bourse espoir a été remise cette année, cette fois à la jeune pilote de karting de 17 ans, Maïka Chamberland.

Comme le veut la coutume, la cérémonie a eu lieu dimanche midi, au podium officiel. Monsieur Paquin et monsieur Lafrenière ont marqué le Grand Prix de Trois-Rivières par leur travail et leur implication durant de nombreuses années, tandis que James Hunt a non seulement marqué l’histoire du GP3R, mais l’histoire de la course automobile en général. Ce dernier a même contribué à l’avancement de la carrière d’un grand pilote québécois, soit Gilles Villeneuve, après que ce dernier eu battu Hunt en sol trifluvien. Le fils de Hunt sera d’ailleurs du Grand Prix de Trois-Rivières cette année, à bord d’une Nissan Sentra, aux couleurs du paternel.

« Je suis très émotif et ça vient me chercher à l’intérieur. C’est une reconnaissance que j’apprécie énormément. Je suis ici depuis 1973 et je suis encore là, mais moins impliqué. La semaine dernière, je suis venu ici donner un coup de main aider au montage et je vais être ici tant que mon âge va me le permettre », a témoigné Serge Lafrenière.

Dans le cas de Jacques Villeneuve Oncle, les Amis ont décidé de profiter de sa présence en Légendes Modifiées pour à la fois l’honorer.

« Je ne suis pas un gars à honneur, mais c’est le fun pareil. J’ai toujours été un gars qui aime s’amuser à peser sur la suce. J’ai encore du plaisir à courir, mais je suis plus réservé qu’avant. La crainte a commencé à s’installer en moi lorsque je coursais en motoneige. Tu passes de 110% à 80%, et tu n’as plus la même drive. Mais je suis bien content de cet honneur aujourd’hui et c’est un gros privilège pour moi », a-t-il commenté.

« Depuis que je suis dans l’organisation du Grand Prix, je pensais que sa place était au Temple de la renommée. On en a parlé à maintes reprises et ça se produit enfin! », avait expliqué Dominic Fugère, directeur général de l’événement. « On veut lui offrir un tour d’honneur sur sa carrière. On fait quatre intronisés cette année, dont lui. Mais Jacques ne voulait pas seulement venir à Trois-Rivières pour les honneurs. Son métier, sa passion, c’est de compétitionner. Avec la venue des Légendes Modifiées, on avait une belle opportunité. On a pensé faire courir Jacques dans le Défi urbain Chevrolet, on a aussi pensé à la Formule 1600, mais on a finalement choisi les Légendes Modifiées. »

Pour ce qui est de monsieur Paquin, natif de Trois-Rivières et professeur d’anglais de profession, le Grand Prix était devenu sa deuxième famille. Du côté de monsieur Lafrenière, il a joint le Grand Prix en 1975. En 2008, il est devenu secrétaire des Amis du Grand Prix, pour ensuite devenir secrétaire/trésorier de 2009 à 2012. Puis en 2013, il a accepté le titre de président des Amis, poste qu’il occupera jusqu’en 2018.

Bourse de 5000$

Les Amis du Grand Prix de Trois-Rivières ont également remis une troisième bourse cette année, cette fois à Maïka Chamberland, pilote de karting avec un avenir très prometteur. Ladite bourse a d’ailleurs été bonifiée à 5000$ gracieuseté d’un généreux don supplémentaire.

» Je me questionnais lorsqu’on m’a dit que j’allais obtenir une bourse puisqu’elles avaient déjà été données cette année. C’est certain que j’en suis très heureuse et c’est un gros coup de main pour moi qui me permet d’ailleurs de pouvoir courir au Grand Prix de Trois-Rivières (en Formule 1600) « , a-t-elle témoigné.