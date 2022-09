Premier revers pour les Estacades

Après avoir remporté son match d’ouverture 4 à 1, les Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) ont amorcé le week-end avec un gain de 5 à 4 à Saint-Eustache, en tirs de barrage, avant de s’incliner face au Séminaire Saint-François le lendemain.

À Saint-Eustache, les Vikings étaient en plein contrôle de la rencontre après 20 minutes de jeu alors que Christophe Berthelot et Lou Lévesque avaient déjoué Victor Régis. Or, le vent a tourné au deuxième vingt puisque les visiteurs ont explosé avec trois buts, soit celui d’Alexis Beaudoin (5:22), Alexis Doucet (12 :05) et Renaud Poulin (19:21).

Ne baissant pas les bras, Vincent Desjardins a ramené les deux équipes à la case départ dès les premiers instants du dernier tiers. Or, Beaudoin est revenu à la charge à la 8e minute pour redonner l’avance aux Estacades. Bénéficiant ensuite d’une supériorité numérique, Sidney Deslauriers va trouver le fond du filet pour créer l’égalité 4 à 4.

La rencontre s’est décidée en tirs de barrage alors que Poulin a marqué, avant que Shawn Carrier ne l’imite à son tour venu. Devant le filet, Régis s’est mérité la victoire au terme des 41 tirs dirigés vers lui. Les Vikings ont obtenu sept occasions de jouer avec un homme en plus contre une seule pour les Estacades.

Samedi

Trois-Rivières était de retour en action moins de 24 heures plus tard, cette fois face au Blizzard. Comme ce fut le cas la veille, les hommes de Rémi Royer ont concédé les deux premiers buts, soit à David-Alexandre Coulombe et Dalan Grubissa. Par contre, Jean-Philippe Tremblay est venu réduire l’écart de moitié à la mi-chemin du premier tiers. Même chose à la mi-chemin de la période médiane alors que cette fois, c’est Alexis Doucet qui va battre Raphaël Précourt pour ramener les deux équipes nez à nez, 2 à 2.

Les locaux reprendront les devants 3 à 2, quelque 6 minutes plus tard, courtoisie de Benjamin Chabot. Son but s’avérera le but vainqueur puisque les Estacades n’ont pas été en mesure de battre Précourt en troisième période, à raison de 10 tirs au but (contre 2).

Cournoyer n’a fait face qu’à 16 tirs tandis que les hommes de Rémi Royer lançaient à 35 reprises vers le filet des locaux. Dans la défaite, notons la performance de William Faucher qui obtenu deux aides.

La prochaine rencontre des Estacades aura lieu ce vendredi, au Complexe Alphonse-Desjardins, dès 19h, face à Lac St-Louis. Puis dimanche, ce sera au tour des Cantonniers de Magog de rendre visite aux Estacades, dès 13h30.