Premier anniversaire pour les Lions

Le 10 juin 2021, le président et chef de la direction des Lions de Trois-Rivières, Mark Weightman, accompagné du directeur général et vice-président des opérations hockey, Marc-André Bergeron, dévoilait l’identité de la nouvelle organisation de l’ECHL qui allait occuper le Colisée Vidéotron. Exactement une année s’est écoulée depuis cette annonce.

Et ce fut une première année rocambolesque pour les Lions, l’équipe ayant dû faire face à une saison parsemée d’imprévus. Toutefois, avec du recul, les dirigeants de l’organisation sont fiers du travail accompli alors que la date limite pour dresser la liste de l’alignement de fin de saison approche à grands pas, soit le 15 ou le 22 juin selon le déroulement de la finale de la Coupe Kelly.

Afin de souligner cette première année historique, l’organisation offre la possibilité à un partisan de remporter un voyage pour deux en Floride avec l’équipe, d’une valeur de plus de 4000$. Celui-ci inclut des billets pour assister à trois matchs de l’équipe, de délicieux repas, ainsi que le transport en avion (Les détails du concours sont disponibles au lions3r.com)

À l’aube de cette deuxième saison, qui débutera le 21 octobre prochain, à 19h au Colisée Vidéotron, l’équipe d’entraîneurs formée d’Éric Bélanger, Pascal Rhéaume et Alexandre Cousineau demeurera intacte. Toutefois, ces derniers ont la ferme intention de connaître une saison encore plus fructueuse que la précédente où les Lions ont cumulé une fiche de 34-29-6 en saison régulière, en plus d’avoir livré une féroce opposition aux Growlers de Terre-Neuve en séries éliminatoires. Cette saison a été remplie d’une panoplie d’émotions fortes et de nombreuses « premières fois » qui ont été immortalisées dans une vidéo récapitulative qui est disponible, dès aujourd’hui, sur la page officielle des Lions de Trois-Rivières.

L’une des principales missions de l’organisation était de bâtir l’identité de la formation à l’aide de joueurs majoritairement québécois. Bien que la COVID-19, les rappels fréquents de joueurs par des équipes affiliées ainsi que de nombreuses blessures aient affecté la formation à maintes reprises, Marc-André Bergeron est parvenu à tenir sa promesse alors que la grande majorité des joueurs, ayant fièrement porté l’uniforme des Lions, sont québécois.

« Nous sommes fiers des accomplissements des joueurs et des membres de l’équipe qui sont parvenus à surmonter les défis auxquels nous avons été confrontés pour finalement participer aux séries éliminatoires dès notre première saison. D’y parvenir, avec autant de joueurs d’ici, est une grande fierté pour nous et nous ne ménagerons pas nos efforts afin d’offrir aux partisans du hockey de qualité lors de la prochaine saison », a-t-il témoigné.

Lors du premier match de la saison au Colisée Vidéotron, le 21 octobre dernier, l’organisation a fait salle comble alors que 4500 partisans ont rempli les gradins afin de soutenir les félins. En outre, une moyenne de 3058 spectateurs par match (hormis ceux disputés à capacité réduite) a été enregistrée tout au long de la saison avant de la clôturer avec une impressionnante qualification pour les séries éliminatoires devant une foule fracassante de 4102 personnes, le 15 avril 2022.

« Le soutien des spectateurs a été d’une grande aide pour l’organisation qui n’a pas perdu de temps avant de faire sa place dans l’ECHL et d’ainsi participer aux séries éliminatoires. Nous sommes heureux de constater que les partisans d’à travers le Québec s’identifient à notre équipe et nous sommes fébriles d’entamer notre deuxième saison afin de poursuivre ensemble l’écriture de notre histoire », note pour sa part le président et chef de la direction des Lions, Mark Weightman.

Pour de plus amples renseignements ou pour vous procurer votre abonnement de saison à 25% de rabais, consultez le lions3r.com. Il est à noter que les abonnés de la saison dernière ont jusqu’au 17 juin pour réserver leurs sièges avant que la totalité de ceux-ci soit rendue disponible pour les abonnements du grand public. (JC)