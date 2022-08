Plusieurs athlètes de la région aux Jeux du Canada d’été

Pas moins de 382 athlètes se rendront à Niagara, en Ontario, dans le cadre des Jeux du Canada d’été qui auront lieu du 6 au 21 août. D’abord prévu en 2021, ce grand rendez-vous a été reporté d’une année en raison de la pandémie de la COVID-19.

De Trois-Rivières, il faudra surveiller Esteban Dessureault et Édouard Tardif, en baseball, Olivier Gauthier, en plongeon, et Marie-Frédérique Poulin, en athlétisme. Anaïs Bellavance y sera en basketball, tandis qu’Édouard Beaumier, Mathieu Gilbert, Nathan Koné et Alexandre Martin y seront en canoë-kayak.

En baseball, Maxim Lachance, de Sainte-Anne-de-la-Pérade, fait également partie de la sélection. Chez nos voisins du sud, Tatiana Nault, de Plessisville, y sera en natation, tandis que Xavier Daneau (Saint-Célestin), Julien Fournier (Sainte-Perpétue) et Mika Houle (Saint-Léonard-d’Aston) y seront en softball.

« Une fois de plus, le Québec sera très bien représenté dans l’ensemble des disciplines sportives des Jeux du Canada. Nous sommes fiers de la préparation des équipes qui sont soutenues par des entraîneurs de grande qualité. Nous avons hâte d’être de la partie après avoir attendu une année supplémentaire cet événement fort important dans le cheminement des athlètes québécois », a témoigné le chef de mission de la délégation du Québec, Richard Gamache.

Pendant les 16 jours des Jeux du Canada de Niagara, 18 sports seront présentés. Notons le retour de la crosse aux Jeux après 36 ans d’absence, tandis que le rugby à 7 en sera à sa toute première apparition. Au total, plus de 5000 participants (athlètes, entraîneurs et personnel de soutien) sont attendus. À la dernière édition estivale présentée à Winnipeg, au Manitoba, l’équipe du Québec avait conclu les Jeux au troisième rang du classement des médailles après être montée 138 fois sur le podium pour 45 médailles d’or, 41 d’argent et 52 de bronze.

La cérémonie d’ouverture aura lieu le samedi 6 août, à 20h, au Centre Meridian, à St. Catharines. Les compétitions commenceront dimanche 7 août, à 9h, avec le début des épreuves de tennis. SPORT/ATHLÈTE VILLE CLUB

Athlétisme

FILLES

Vanessa Ayers Saint-Jean-sur-Richelieu Sherbrooke

Sophie Ba Sherbrooke Sherbrooke

Catherine Beauchemin Québec C.A. Université Laval

Laurie Boisvert Shefford Adrénaline

Camille Boudreau Carleton-sur-Mer C.A. Université Laval

Rosalie Couturier Québec C.A. Université Laval

Myriam Deslandes Saint-Lambert Saint-Laurent Sélect

Gabriel Dupuy Saint-Constant Les Couguars

Laurence Gauthier Montréal Vainqueurs Plus

Sébastien Hamel Bourdeau Châteauguay Monarques de Châteauguay

Shelley Hladin Chartierville Sherbrooke

Audrey Jackson Montréal Saint-Laurent Sélect

Efe Latham Montréal (LaSalle) LaSalle

Marie-Éloïse Leclair Candiac Rive-Sud

Audrey Leduc Québec Gatineau

Laurianne Lépine Québec C.A. Université Laval

Geneviève Paquin Terrebonne Saint-Laurent Sélect

Rachel Laura Parent Montréal LStL Track

Sabrina-Yumi Parent Granby Brome Missisquoi

Adriana Phan Saint-Jean-sur-Richelieu Saint-Laurent Sélect

Myriam Poirier Chambly Saint-Laurent Sélect

Lydie-Anne Poliquin Beloeil Rive-Sud

Émilie Poulin Québec C.A. Université Laval

Marie-Frédérique Poulin Trois-Rivières Zénix de la Mauricie

Kaelie Sanogo Laval Dynamique de Laval

Jorden Savoury Montréal (LaSalle) Saint-Laurent Sélect

Maoly St-Germain Sherbrooke Lanaudière-Olympique

Maria Thérésa Ulysse Laval Dynamique de Laval

GARÇONS

Micaël Anku Ascot Corner Sherbrooke

Félix Barrette-Leblanc Québec C.A. Université Laval

Émerick Bayard-Fournier Montréal Vainqueurs Plus

Matthew Beaudet Montréal Saint-Laurent Sélect

Rabbi Bositampen Vaudreuil-Dorion Perfmax-Racing

Anthony Bouchard Québec C.A. Université Laval

Julien Bourgault Saint-Jean-Port-Joli C.A. Université Laval

Louis Brosseau Québec C.A. Université Laval

Emanuel Désilets Laval Dynamique de Laval

Olivier Desmeules Neuville C.A. Université Laval

Clison Djanebaye Sherbrooke Sherbrooke

Laurent-Olivier Dumont Saint-Alphonse-Rodriguez Lanaudière-Olympique

Cedrik Flipo Beloeil Vaudreuil-Dorion

Raphaël Giguère Lévis C.A. Université Laval

Laurent Grandmangin Sherbrooke Sherbrooke

Anthony Labbé Saint-Odilon C.A. Université Laval

Édouard Lavoie Beaulieu Drummondville Drummondville

Antoine Lebrun Sherbrooke Sherbrooke

Xavier Lemaître Lac-Brome (Fulford) Rive-Sud

Maxime Léveillé Eastman Sherbrooke

Zakary Mama-Yari Gatineau Saint-Laurent Sélect

David Mancini Beaconsfield Sherbrooke

Philippe Morneau-Cartier Québec C.A. Université Laval

Liam Simard Baie-Comeau Baie-Comeau

Alexander Stathis Sainte-Anne-de-Bellevue Saint-Laurent Sélect

Mackenzie Stathis Sainte-Anne-de-Bellevue Saint-Laurent Sélect

Phu Thanh Tran Montréal Saint-Laurent Sélect

Éliot Tremblay Baie-Comeau Baie-Comeau

Maxime-Antoine Vallée Saint-Guillaume Drummondville

Aviron

FILLES

Juliette Bilodeau Montréal Club d’aviron Laval

Sandrine Boies Boucherville Club d’aviron de Montréal

Maryann Côté-Mashala Knowlton Club d’aviron Laval

Raphaëlle Dandois-Samson Longueuil Club d’aviron de Montréal

Ella Rose Duval Saint-Jean-sur-Richelieu Club d’aviron de Montréal

Phoebe Gao Longueuil Club d’aviron de Montréal

Camélie Houle Terrebonne Club d’aviron de Terrebonne

Isabel Izquierdo-Bernier Montréal-Ouest Club d’aviron Laval

Daphnée Lemire Terrebonne Club d’aviron de Terrebonne

Sandrine Noël Boucherville Club d’aviron de Boucherville

Alexandra Pidgeon Montréal Club d’aviron de Montréal

Alice Saito Montréal Club d’aviron de Montréal

Maylie Valiquette Lac-Brome Aviron Knowlton Rowing

GARÇONS

Paul Arnautovitch Senneville Club d’aviron de Montréal

Samaël Béchard Sherbrooke Club d’aviron de Sherbrooke

Alexandre Boisvert Terrebonne Club d’aviron de Terrebonne

Xavier Bouchard Repentigny Club d’aviron de Terrebonne

Ludovick Filion Repentigny Club d’aviron de Terrebonne

François Gareau Montréal Club d’aviron de Montréal

Charles Gravel Sherbrooke Club d’aviron de Sherbrooke

Charlie William Houle Terrebonne Club d’aviron de Terrebonne

Victor Lefebvre Lac-Brome Aviron Knowlton Rowing

Patrice Légaré Montréal Club d’aviron de Lachine

Samuel Olivier Maconco Outremont Club d’aviron de Montréal

Thomas Sancho Longueuil * barreur des huit filles et garçons *

Charles-Étienne Tabet Boucherville Club d’aviron de Boucherville

Baseball

Justin Anctil Mirabel Académie de baseball du Canada

Ian-Olivier Beaulieu Laval Académie de baseball du Canada

Arthur Bédard Montréal Académie de baseball du Canada

Maxime Boies Lévis Académie de baseball du Canada

William Brossard Val-des-Monts Académie de baseball du Canada

Elliot Cadieux Lanoue Saint-Pie Académie de baseball du Canada

Anthony Clavet Québec Académie de baseball du Canada

Anthony Lucas Desparois Montréal Académie de baseball du Canada

Esteban Dessureault Trois-Rivières Académie de baseball du Canada

Étienne Grondin Terrebonne Académie de baseball du Canada

Charles Guimont Terrebonne Académie de baseball du Canada

Deiten Lachance Sherbrooke Académie de baseball du Canada

Maxim Lachance Sainte-Anne-de-la-Pérade Académie de baseball du Canada

Marek Lalonde Salaberry-de-Valleyfield Académie de baseball du Canada

Rémi Lemay Sainte-Martine Académie de baseball du Canada

Olivier Martel Marieville Académie de baseball du Canada

Loic Massé Lévis Académie de baseball du Canada

Jérémy Pilon Salaberry-de-Valleyfield Académie de baseball du Canada

Jacob Reid Wallace Pincourt Académie de baseball du Canada

Édouard Tardif Trois-Rivières Académie de baseball du Canada

Basketball

FILLES

Anaïs Bellavance Trois-Rivières Cégep de Trois-Rivières

Alex-Anne Bessette Lévis Rochebelle

Sophie-Anne Bouffard Saint-Jean-sur-Richelieu Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu

Kayla Couturier Val-d’Or Séminaire Saint-François

Naïma Diawara Longueuil Dawson

Christine Geraldo Montréal Dawson

Nyodie Guérard Québec Cégep de Sainte-Foy

Anaïs Levasseur Saint-Augustin-de-Desmaures Séminaire Saint-François

Candice Lienafa Longueuil Champlain

Angelina Mbengo Montréal Express Saint-Laurent

Marie-Denise Ntambue Montréal Dawson

Divine Tumba Longueuil Gérald-Fillion

GARÇONS

Jordann Dumont Repentigny Hamilton Heights

Raph Dumont Québec Vanier

Justin Gagnon Québec Woodberry Forrest High School

Cardy Jean Longueuil (Saint-Hubert) Champlain

Kevin Kovachich Pointe-Claire Orangeville Prep

Galvin Luketa Longueuil BIBI

Mathieu Nader-Kalombo Longueuil BIBI

Thomas Ndong Terrebonne NBA Academie Latin America

Mike Nkongolo Repentigny (Le Gardeur) Prospects

Olivier Rioux Montréal IMG Academy, Bradenton Floride

Chris Tadjo Montréal É.S Saint-Laurent

Jacob Zoni Vaudreuil-Dorion John Abbott

Canoë-kayak

FILLES

Charlotte Brais Montréal Lachine

Élizabeth Desrosiers McArthur Lac-Beauport Lac Beauport

Konwana’Ke:ren Diabo Kahnawake Onake

Alexia Gagnon Lac-Beauport Lac Beauport

Marie-Pier Hallé Montréal Lachine

Florence Hamel Kirkland Lachine

Maïka Nadeau Lac-Beauport Lac Beauport

Alina Tverie Châteauguay Lachine

Allie Wang Montréal Lachine

GARÇONS

Édouard Beaumier Trois-Rivières Trois-Rivières

Jérôme Desrosiers McArthur Lac-Beauport Lac Beauport

Edgar Désy Stoneham-et-Tewkesbury Lac Beauport

Mathieu Gilbert Trois-Rivières Trois-Rivières

Frédéric Hallé Montréal Lachine

Viktor Hardy Lac-Beauport Lac Beauport

Nathan Koné Trois-Rivières Trois-Rivières

Justin Lavigne Pointe-Claire Pointe-Claire

Alexandre Martin Trois-Rivières Trois-Rivières

Crosse

FILLES

Lé Bernier Sherbrooke Asso de Sherbrooke / Centurions R.-S.

Hailey Cédilotte Saint-Eustache Kodiaks Rive-Nord

Zoé Charland Sherbrooke Asso de Sherbrooke / Centurions R.-S.

Rosalie Couture Longueuil Asso de Sherbrooke / Centurions R.-S.

Toby Graham Westmount Centurions Rive-Sud

Angélie Jobin Saint-Colomban Kodiaks Rive-Nord

Sandrine Larouche Terrebonne Kodiaks Rive-Nord

Maeva Leclerc Sherbrooke Asso de Sherbrooke / Centurions R.-S.

Laurie Lett Blainville Kodiaks Rive-Nord

Marie-Catherine Mondou Chambly Centurions Rive-Sud

Hailey Neil Beaconsfield Centurions Rive-Sud

Justine Paradis Boisbriand Kodiaks Rive-Nord

Sandrine Petelle Saint-Eustache Kodiaks Rive-Nord

Mégane Pilon Saint-Jérôme Kodiaks Rive-Nord

Alex-Ann Rainville Repentigny Kodiaks Rive-Nord

Koralie Simard Terrebonne Centurions Rive-Sud

Jade St-Pierre Saint-Basile-le-Grand Centurions Rive-Sud

Ava Weriasanoron Gabriel Kanehsatake Kodiaks Rive-Nord

GARÇONS

Zackary Beaudoin Richelieu Centurions Rive-Sud

Wilyam Capela Terrebonne Kodiaks Rive-Nord

Anthony Cédilotte Saint-Eustache Kodiaks Rive-Nord

Cy Deer Kahnawake Kahnawake Hunters

Noah Hurtubise Longueuil (Saint-Hubert) Centurions Rive-Sud

Étienne Lallemand Longueuil Centurions Rive-Sud

Matt Lamoureux Sainte-Sophie Kodiaks Rive-Nord

Justin Lavergne Terrebonne Kodiaks Rive-Nord

Étienne Lefebvre Sherbrooke Extrême de Sherbrooke / Centurions R.-S.

Marc Miron Beaconsfield West Island Vikings

Thomas Morel Saint-Lin-Laurentides Kodiaks Rive-Nord

Zachary Morin Terrebonne Kodiaks Rive-Nord

Zack Pagé Mascouche Kodiaks Rive-Nord

Waksi Rice Akwesasne Akwesasne Storm

Tristan Shoniker Snye Akwesasne Storm

Dylan Steinwald Montréal Centurions Rive-Sud

Ryder Sunday Akwesasne Akwesasne Storm

Trysen Sunday Akwesasne Akwesasne Storm

Cyclisme sur route

FILLES

Mathilde Huot Montréal Espoirs Quilicot

Coralie Lévesque Boucherville indépendante

Laury Milette Gatineau Emotional.FR Tornatech GSC Blagnac VS31

Camille Primeau Rosemère Desjardins Ford p/p Cromwell-Primeau Vélo

GARÇONS

Charles Duquette Abercorn Macadam Cowboys

Philippe Jacob Granby Desjardins Ford p/p Cromwell-Primeau Vélo

Tristan Jussaume Contrecoeur Aevolo

Thomas Nadeau-Gauthier Saint-Augustin-de-Desmaures Desjardins Ford p/p Cromwell-Primeau Vélo

Joël Plamondon Montréal Espoirs Quilicot

Golf

Malik Dao Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Summerlea

Anne-Léa Lavoie Québec Lorette

Guillaume Paquette La Minerve Le Blainvillier

Léonie Tavares Mirabel Glendale

Lutte

FILLES

Inara Bardai Châteauguay Triton Performance

Sophia Louise Bechard Montréal Club de lutte de Montréal

Kiana Boschitsch Montréal Club de lutte de Montréal

Jordyn Goodleaf Kahnawake KTMWC

Rose Lacoste Ange-Gardien Patriotes de Saint-Césaire

Laurence Lescadre Terrebonne Club de lutte Inter-Concordia

Sabrina Montour Saint-Hubert KTMWC

GARÇONS

Connor Victor Church Montréal Club de lutte de Montréal

Nick Cross Kahnawake Triton Performance

Emile Forgues Saint-Césaire Patriotes de Saint-Césaire

Yann Heymug Montréal Patriotes de Saint-Césaire

Jacob Jutras Rougemont Patriotes de Saint-Césaire

Nicolas Lescadre Terrebonne Club de lutte Inter-Concordia

Mathis Rainville Montréal Patriotes de Saint-Césaire

Nathan Rainville Marieville Patriotes de Saint-Césaire

Tristan Sears Léry KTMWC Billing’s

Natation

FILLES

Gabrielle Béasse Montréal CAMO

Anne-Frédérique Brisson Saint-Augustin-de-Desmaures Club aquatique Pointe-Claire

Rosalie Gauvin Lévis Les Riverains de Lévis

Emma Girard Saint-Eustache Club aquatique Saint-Eustache

Alisson Gobeil Alma Club de natation Juvaqua d’Alma

Lindsay Gordon Saint-Lazare Club aquatique Pointe-Claire

Jade Harvey Gatineau Natation Gatineau

Lydia Kilger Saint-Lazare Club aquatique Pointe-Claire

Mathilde Labelle Montréal Club aquatique de l’est de Montréal

Justine Lapierre Mont-Royal CAMO

Ashlyn Massey Saint-Lazare Club aquatique Pointe-Claire

Rebecca McGrath Pointe-Claire Club aquatique Pointe-Claire

Gianna Mensah Montréal CAMO

Maélie Michaud Longueuil Équipe de natation Élite Longueuil

Tatiana Nault Plessisville Club de natation des Bois-Francs

Léa Nugent L’Assomption Club de natation Torpille

Anne-Florence Têtu Québec Club de natation région de Québec

Elsa Yazedjian Montréal Club aquatique CDN-NDG

GARÇONS

Christopher Alipio Montréal Club aquatique CDN-NDG

Timothé Barbeau Montréal Neptune Natation

Marian Catalin Barbu Montréal Club aquatique Saint-Eustache

Cédrik Brunelle Lévis Les Riverains de Lévis

Edouard Duffy Montréal CAMO

Justin Fontaine Notre-Dame-de-l’Île-Perrot Club aquatique Pointe-Claire

Sebastian Gonzalez Barboza Mont-Royal CAMO

Laurier Lafontaine-Giguère Laval Neptune Natation

Lucas Landry Saguenay (Jonquière) Club de natation Jonquière

Justin Legault Saint-Eustache Club aquatique Saint-Eustache

Sinan Onur Pointe-Claire Club aquatique Pointe-Claire

Zachary Parisé Kirkland Club aquatique Pointe-Claire

Zergio Quevedo Longueuil Équipe de natation Élite Longueuil

Antoine Sauvé Mont-Royal Club aquatique CDN-NDG

Antoine St-Germain Farnham Club de natation Les Loutres

Nathan Thomas Pointe-Claire Club aquatique Pointe-Claire

Plongeon

Julianne Boisvert Mirabel Plongeon l’Envol

Christopher Booler Beaconsfield Pointe-Claire

Olivier Gauthier Trois-Rivières CAMO

Arnaud Goulet Saint-Bruno-de-Montarville Plongeon Agami

Amélie-Laura Jasmin Montréal CAMO

Jordane Legault Saint-Eustache CAMO

Sonya Palkhivala Pointe-Claire Pointe-Claire

Loïc Tremblay Québec Aro, Club de plongeon de Québec

Rugby à sept

Megan Allard Saint-Lazare Club de rugby de Sainte-Anne-de-Bellevue

Camille Arvin-Bérod Saint-Denis-sur-Richelieu Montreal Irish RFC

Catherine-Ann Maui Blenkhorn Sainte-Anne-des-Lacs Mont-Tremblant RFC

Jasmine Coulombe-Ferrari Mille-Isles Mont-Tremblant RFC

Émily Fortin Québec Club de rugby de Québec

Erica Osei Vaudreuil-Dorion Beaconsfield RFC

Sarah Scott Beaconsfield Club de rugby de Sainte-Anne-de-Bellevue

Lyanne St-Amour Beaconsfield Club de rugby de Sainte-Anne-de-Bellevue

Alisson St-Onge Upton Montreal Irish RFC

Piper Walsh Luskville Gladiateur de l’Outaouais

Soccer

FILLES

Jade Bordeleau Terrebonne Programme Excel Féminin

Victoria Dupont Saint-Jean-Sur-Richelieu Celtix Haut-Richelieu

Émilie Grondines Boucherville CS St-Hubert

Marie-Luz Jette-Arguelles Laval AS Laval

Karolanne Lafortune Blainville Programme Excel Féminin

Léa Larouche Lorraine Programme Excel Féminin

Léonie Lebel Saint-Amable CS St-Hubert

Laurence Leblanc Repentigny Programme Excel Féminin

Léa Mallais Terrebonne AS Laval

Mika Marolly Montréal (Île Bizard) Programme Excel Féminin

Janet Okeke Laval Programme Excel Féminin

Rosalie Olou Blainville Programme Excel Féminin

Audrey Robert Mascouche AS Laval

Félicia Roy Saint-Bruno-de-Montarville Programme Excel Féminin

Christina Salama Montréal (Pierrefonds) Programme Excel Féminin

Maude Savaria Léry Celtix Haut-Richelieu

Nellie Sigman Mascouche Programme Excel Féminin

Katerina Vassilounis Saint-Lazare Programme Excel Féminin

GARÇONS

Simon Annabi Brossard Longueuil

Ross Appolon Montréal (Montréal-Nord) FC Laval

Kundalini Bien-Aimée Dominique Laval Longueuil

Samir-Mohamed Djeha Montréal St-Léonard

Mandell François Repentigny St-Hubert

Benjamin Haynes Saint-Lazare Hudson St-Lazare

Nicolas Henry Québec Beauport

Tudor Iordan Laval AS Laval

Ishmael Jones Les Coteaux St-Laurent

Tyrese Jordan Pincourt FC Laval

Maleek Manswell-Nicholls Laval St-Laurent

Alexandre Marcoux Victoriaville Blainville

Nikola Markovic Gatineau CS Collines

Judewellin Michel Montréal (Montréal-Nord) St-Léonard

Adam N’Goran Gatineau Ottawa South United

Nicolas Pietrantonio Laval St-Léonard

Edward Schryburt Brossard St-Laurent

Rayane Tchemmoun Montréal (Saint-Léonard) FC Laval

Softball

FILLES

Estelle Audette Salaberry-de-Valleyfield Équipe du Québec U19

Alexia Chevrier Saint-Lazare Équipe du Québec U17

Léa Chevrier Saint-Lazare Équipe du Québec U19

Naomi Cohen Saint-Lazare Équipe du Québec U19

Emma Duncan Salaberry-de-Valleyfield Équipe du Québec U19

Léa Fréchette Mercier Équipe du Québec U19

Olivia May Giguère Saint-Lazare Équipe du Québec U19

Annabelle Guay Terrebonne Équipe du Québec U19

Laurianne Lecavalier Salaberry-de-Valleyfield Équipe du Québec U19

Jessica Mallette Vaudreuil-Dorion Équipe du Québec U19

Emily Meloche Kahnawake Équipe du Québec U19

Naomi Pelletier Vaudreuil-Dorion Équipe du Québec U19

Maxim Provost Saint-Eustache Équipe du Québec U23

Valérie Sigouin Laval Équipe du Québec U19

Bonnie Zachary Kahnawake Équipe du Québec U19

GARÇONS

Édouard Asselin Saint-Gervais Fondations A Bourassa de Saint-Gervais

Alex Baillargeon Saint-Raphaël Yankees de Saint-Henri

Philippe Boucher Saint-Gervais Fondations A Bourassa de Saint-Gervais

Tristan Breton Saint-Charles Brasseurs de Saint-Damien

Nathan Caron Saint-Henri-de-Lévis Yankees de Saint-Henri

Xavier Daneau Saint-Célestin Blue Sox de Donnacona

Louis-Philippe Dumont Saint-Raphaël Yankees de Saint-Henri

Zachary Dutil Sainte-Claire Red Sox de Sainte-Claire

Julien Fournier Sainte-Perpétue Blue Sox de Donnacona

Vincent Gaudet Daveluyville Blue Sox de Donnacona

Mika Houle Saint-Léonard-d’Aston Express de Saint-Léonard-d’Aston

Félix Isabelle Saint-Gervais Fondations A Bourassa de Saint-Gervais

Sharl Leclerc Sainte-Claire Red Sox de Sainte-Claire

Samy Paré Saints-Anges Red Sox de Sainte-Claire

Benjamin Roy Saint-Gervais Fondations A Bourassa de Saint-Gervais

Tennis

FILLES

Mélodie Collard Gatineau Rideau Sports Centre

Josie Usereau Saint-Michel Club de tennis Île des Sœurs

Annabelle Xu Montréal Centre national de tennis

Naomi Xu Montréal Centre national de tennis

GARÇONS

Ange Kevin Koua Laval Club Avantage

Maxime St-Hilaire Lévis Cité sportive

Kuang Qing Xu Montréal Club de tennis Île des Sœurs

JungHee You Montréal Club de tennis Île des Sœurs

Triathlon

Mathis Beaulieu Québec Rouge et Or

Sarah Hamel Saint-Germain-de-Grantham Indépendante

Nicolas Harvey Québec Rouge et Or

Béatrice Normand Coteau-du-Lac Club triathlon Côte St-Luc

Clara Normand Coteau-du-Lac Club triathlon Côte St-Luc

Michaël Simard Magog Memphrémagog

Vélo de montagne

Juliette Larose-Gingras Lac-Beauport Ponsse

Zorak Paillé Saint-Sauveur Vélo Pays d’en Haut/PG

Julianne Sarrazin Prévost Vélo Pays d’en Haut/PG

Charles-Antoine St-Onge Saint-Denis-de-Brompton Équipe Siboire

Marie-Fay St-Onge Saint-Denis-de-Brompton Équipe Siboire

Maxime St-Onge Saint-Denis-de-Brompton Équipe Siboire

Voile

Julia Capolicchio Montréal (Dorval) Royal St. Lawrence Yacht Club

Francis Charland L’Île-Cadieux Club de voile Deux-Montagnes

Loa Dinel Montréal CVDM / BLBC

Sébastien Hubert Montréal (Roxboro) Royal St. Lawrence Yacht Club

Bianca MacHabée Montréal (Dorval) Royal St. Lawrence Yacht Club

Laurent Tessier Baie-D’Urfé Royal St. Lawrence Yacht Club

Volleyball

FILLES

Élizabeth Boivin Québec Essor de Québec

Béatrice Dubreuil Candiac Lynx de la Rive-Sud

Elle-Marie Fillion La Prairie Lynx de la Rive-Sud

Camille Fortier Stoke Cascades de l’Outaouais

Juliette Gosselin La Prairie Lynx de la Rive-Sud

Sélima Guidara Laval Celtique de Montréal

Sephora Menye Boucherville Cascades de l’Outaouais / Académie VQ

Ilona Millan Montréal Lynx de la Rive-Sud

Oriane Racine La Prairie Lynx de la Rive-Sud

Naomie Sinclair Montréal Celtique de Montréal

Maëlle Tournier Gatineau Cascades de l’Outaouais

* Une douzième joueuse sera annoncée sous peu

GARÇONS

Thierry Allen Saint-Odilon-de-Cranbourne Envolley de Sherbrooke

Thomas Boccardi Québec Essor de Québec

Arnaud Bouchard Sainte-Catherine CVB Haut-Richelieu

David Chaput Saint-Jérôme Lynx de la Rive-Sud

Hugo Considère Gatineau Cascades de l’Outaouais

Xavier Desfossés Sainte-Julie Essor de Québec

Olivier Ducharme Saint-Jean-sur-Richelieu CVB Haut-Richelieu

Marc-Antoine Fortin La Prairie Essor de Québec

Jacob Gendron Québec Essor de Québec

Christian Lafferty Brossard Essor de Québec

Zakari Morneau Québec Essor de Québec

Guillaume Samson Val-d’Or Carcajou St-Jérôme

Volleyball de plage

Laura Côté-Collin Saint-François-Xavier-Brompton Lynx de la Rive-Sud

Audrey Gauthier Boucherville Hatters de l’Université Stetson

Grégoire Mercier-Noël Sherbrooke Envolley de Sherbrooke

Hugo Ouellet Saint-Jean-sur-Richelieu CVB Haut-Richelieu