Plus d’un demi-million $ pour huit clubs de VTT et de motoneige

Quatre clubs de véhicules tout-terrain (VTT) et quatre clubs de motoneigistes de la région de la Mauricie vont se partager 550 000$ afin de soutenir leurs efforts pour assurer une pratique sécuritaire de ces loisirs.

Cette aide financière accordée par Québec permettra aux clubs d’entretenir l’ensemble des sentiers sous leur responsabilité dans le but de veiller à leur qualité et à l’attrait qu’ils exercent auprès des usagers, et ce, dans le respect de l’environnement.

Dans le cadre de cette annonce, le ministre des Transports François Bonnardel a rappelé que 30 bénévoles provenant de toutes les régions du Québec et oeuvrant au sein des clubs de motoneigistes et de VTT avaient été honorés en décembre dernier lors de la12e cérémonie de remise du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR). En Mauricie, les bénévoles récompensés étaient Mario Lagacé (motoneige) et Gilles Langevin (VTT).

Clubs bénéficiaires