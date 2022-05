Place au 30e tournoi de golf de la Fondation Maison Carpe Diem

Le 30e tournoi de golf de la Fondation Maison Carpe Diem, qui se tiendra sous la présidence d’honneur d’Anne Beaumier, présidente de RE/MAX de Francheville, aura lieu le mercredi 25 mai en direct du Club de golf Ki-8-Eb, à Trois-Rivières. Depuis deux ans, les activités de la Fondation avaient été mises sur pause.

De son côté, l’équipe de la Maison Carpe Diem n’a pas connu de répit et plusieurs personnes se sont demandé comment aider et comment contribuer? Voilà que le tournoi annuel de la Fondation est de retour avec une formule permettant à tous de participer, que vous soyez golfeur ou non, sur place ou à distance.

En effet, le repas traditionnel sera remplacé par une formule 5 à 7 et il sera également possible de participer au tirage en achetant à l’avance vos coupons au coût de 10$/coupon (sans reçu d’impôt).

Si vous ne pouvez être présent au tournoi, plusieurs options s’offrent à vous pour nous aider à atteindre notre objectif. Vous pouvez faire un don, acheter des coupons pour le tirage, offrir un cadeau ou commanditer un trou sur le terrain. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer au 819-376-7063. Vous pouvez également vous inscrire en ligne via le jedonneenligne.org/fmcd/F-GOLF22.

Le tournoi constitue une très agréable façon d’aider la Fondation Maison Carpe Diem, qui soutient Carpe Diem – Centre de ressources Alzheimer, dont la mission est de changer le regard porté sur les personnes vivant avec une maladie neuro-cognitive en favorisant une approche différente d’accompagnement, autant à domicile qu’en milieu d’hébergement. (JC)