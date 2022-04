Place à la 5e saison pour la Ligue de balle Baseball 360

C’est le 17 mai que se mettra en branle la 5e année d’activités de la Ligue de balle Baseball 360. Pas moins de cinq équipes se disputeront les grands honneurs.

Chaque équipe disputera 24 parties en saison régulière. Hockey Experts, les Iron Pigs, le Groupe Jenik, Massothérapie Catherine Neault et la Boucherie du Terroir disputeront leurs rencontres au terrain Martin-Bergeron, qui sera entièrement rénové avec l’ajout d’une surface synthétique en fin de saison.

Les parties seront encore sous forme de programmes doubles, les mardis et jeudis, à 19h, 20h10 et 21h20. Toutes les parties seront diffusées en direct sur le groupe Facebook (https://www.facebook.com/groups/761485610690281 ) avec une nouveauté, soit la console YoloLiv pro, qui permettra d’afficher un tableau de pointage, deux angles de vue et les commanditaires. Les parties seront également enregistrées et disponibles sur la chaîne YouTube « Slopitch live QC ».