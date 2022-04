Place à la 15e édition des Défis du Parc

Après deux années compliquées par la pandémie de la COVID-19, les Défis du Parc sont de retour dans la plus normale des formes, juste à temps pour célébrer ses 15 années d’existence. Ils se tiendront dans le Parc national de la Mauricie, les 9, 10 et 11 septembre.

Au menu cette année se trouvent le vélo de route, la course en sentier, la marche, la course pour les jeunes, ou encore la combinaison vélo-course avec un duathlon hors route.

« L’an dernier, on avait réussi et même si on avait moins de participants et moins de visibilité, nos partenaires étaient là. On avait quand même eu 1800 personnes pendant trois jours et on se souvient qu’ils avaient un très grand sourire, car ils étaient heureux d’être là. On a vraiment hâte d’accueillir les gens. Notre évènement est ouvert à toutes les générations », a d’abord souligné Marie-Josée Gervais, fondatrice et directrice générale des Défis du Parc.

« On est de retour cette année avec le vélo 57 km ou 105 km. Tout près de 1300 participants sont déjà inscrits, à cinq mois de l’événement, alors c’est fabuleux. Nous aurons aussi le Défi des Jeunes, réservés aux jeunes âgés de 7 à 14 ans. Ils y ont goûté pendant la pandémie et ça fait quatre ans qu’on n’a pas pu avoir de défi pour eux. Il y aura aussi le Défi de Marche, soit une belle boucle de 4 km en forêt. On est fier de faire de la place aux aînées et ils amènent de la saveur à l’évènement. On aura aussi notre Défi de Vélo de montagne, de 7 km ou 14 km. Le 7 km affiche déjà complet. Finalement, on offre la possibilité de faire un Duathlon qui se veut 14 km de vélo et 7 km de course dans des sentiers magnifiques. »

Des vélos électriques pour 100 chanceux

Ayant pour but de faire vivre l’expérience cyclisme a de plus en plus d’amateurs, cent cyclistes auront la chance de parcourir le Parc national de la Mauricie à bord d’un vélo électrique.

« Avec nos vélos électriques, on vient faire place à ceux et celles qui n’ont pas l’expérience ou l’entraînement nécessaire pour affronter les Défis du Parc, mais qui souhaitent tout de même vivre une expérience hors du commun. Nous allons peut-être même les initier au vélo, qui sait? », explique Mme Gervais.

« Félicitations pour cette idée de vélos électriques qui vient démocratiser le vélo », a pour sa part lancé le maire de Shawinigan, Michel Angers. « Ça vient ouvrir la porte à des gens qui veulent vivre les Défis du Parc d’une autre manière. On est content d’être ici! On fête les 15 ans en retrouvant notre parc qui a fait notre marque de commerce. N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas de défi de performance, mais bien de défi personnel. »

De son côté, la directrice du Parc national de la Mauricie, Geneviève Caron, a quant à elle émis que cette 15e édition pourra être savourée par les participants après plus de deux ans de pandémie.

« Nous sommes fiers que le Défi de course des jeunes Desjardins et le Défi Marche Groupe Maurice soient de retour en force, chez nous. Le Parc national de la Mauricie, qui s’est refait une beauté, est l’endroit tout indiqué pour offrir un beau rendez-vous que sont les Défis du Parc, où toutes les générations peuvent venir créer leurs exploits », a-t-elle confié.

Pour en savoir plus à propos des Défis du Parc ou pour s’inscrire, visitez le http://lesdefis.ca/.