Nouvelle identité pour les Estacades Midget AAA

Après plusieurs années à arborer les couleurs bleu, blanc et jaune, les Estacades de Trois-Rivières (Midget AAA) ont décidé de renouer avec le passé en troquant le jaune pour le vert.

La formation trifluvienne arbora donc ses nouvelles couleurs, dévoilées de midi, dès la saison prochaine. Les formations de la RSEQ (Benjamin, Cadet, Juvénile) des Estacades conserveront le jaune comme couleur prédominante, tandis que les formations de la LHEQ (M13 AAA Relève, M13 AAA Élite, M15 Relève et M15 Élite) ont tout récemment dévoilé de nouvelles couleurs orange et bleu, s’apparentant à celles des Oilers d’Edmonton.

« C’était important de distinguer nos niveaux d’équipe dans la structure des Estacades pour que nos joueurs aient une identité propre et un sentiment d’appartenance. Les gars allaient jouer à la patinoire du coin, mais on ne savait pas trop s’ils jouaient Juvénile, Espoir ou Midget AAA. Là, les gars ont leurs propres couleurs pour souligner qu’ils sont rendus au sommet de la pyramide », a confié Frédéric Lavoie, responsable du programme sport-études hockey et directeur de la structure intégrée.

Le logo est inspiré du passé, aux mêmes couleurs des chandails qui ont été portées par Marc Denis et Steve Begin, entre autres.