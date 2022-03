Nouveau concept pour découvrir les clubs de golf

L’ancien défenseur des Cataractes de Shawinigan Simon Lacroix a lancé, l’année dernière, ApexGolf, un nouveau concept qui permet de jouer sur différents terrains de golf de la province à prix réduit.

ApexGolf, c’est un peu comme si l’on est un membre, mais pas seulement pour un seul club. L’abonné peut commencer à réaliser des économies après une dizaine de parties. Simon Lacroix, qui demeure maintenant à Bromont, s’est attaqué au marché de la Montérégie et de l’Estrie l’an dernier avec ses partenaires, et voilà qu’il ouvre les portes pour les régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.

« J’ai pensé à différents projets pendant la pandémie. De mon côté, j’aimais me promener pour jouer au golf. J’ai trouvé un concept dans le coin d’Ottawa et j’ai appelé le propriétaire pour avoir plus de détails. Je me suis dit que c’était possible de faire ça au Québec. Je me suis inspiré de ce concept en ajoutant ma touche pour fonder ApexGolf. On est cinq chums dans l’aventure, alors c’est le fun. On a commencé l’an dernier en Montérégie et en Estrie parce qu’on vient de là. On a commencé avec six terrains et on est maintenant rendu à 17. On projette monter à une vingtaine de terrains pour le début de la saison. L’objectif est vraiment de se promener pour découvrir les terrains. En plus, le client fait partie d’une gang avec la possibilité d’entrer dans une ligue. »

Lors de son parcours avec les Cataractes, l’homme qui a 32 ans aujourd’hui s’est fait de bons amis, dont Tommy Tremblay avec qui il a évolué. C’est d’ailleurs l’entreprise Rum&Code, de laquelle Tommy Tremblay fait partie, qui a conçu l’application web d’ApexGolf.

« Rum & Code a conçu l’application derrière le site web. C’est une application interactive où il est possible de réserver une place pour un départ, les gens peuvent ajouter des amis, c’est interactif. Une fois inscrit, le client a accès aux services, aux terrains partenaires, aux événements. L’entreprise derrière notre site web est établie à Trois-Rivières, c’est Madison Web. Je suis revenu aux sources de mes années juniors en travaillant avec des gens de la région. »

De plus, Simon Lacroix est même entré en contact avec la famille qui l’hébergeait en pension lors de son stage junior. Marie-Ève Caron, la conjointe de Louis Caron qui était actionnaire, a conçu des articles comme des polos et casquettes aux couleurs d’ApexGolf.

Parmi les nouveaux terrains en Mauricie et au Centre-du-Québec, on retrouve le Club de golf Godefroy à Trois-Rivières, le Club de golf Louiseville Links O’Loup, le Club de golf Laurier à Princeville, le Club de golf de Victoriaville, et le Club de golf de Grand-Mère. D’ailleurs, le site web Beyond the contour a classé ce dernier au 61e rang au Canada, et au 6e rang du Québec des meilleurs clubs de golf.

Il est possible d’obtenir plus d’informations en visitant le www.apex-golf.ca.