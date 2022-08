NASCAR: Kevin Lacroix décroche la pole

La deuxième après-midi d’activités du Grand Prix de Trois-Rivières prenait fin avec la traditionnelle séance de qualifications. On surveillait plus particulièrement les Trifluviens Louis-Philippe Dumoulin et Jean-François Dumoulin, en plus de Marc-Antoine Camirand, de Saint-Léonard-d’Aston.

Et ce trio avait bien fait lors de la séance d’essais. Le plus jeune Dumoulin avait fait le meilleur temps devant son frère Jean-François, tandis que Camirand avait pris le troisième rang.

En qualifications maintenant, Gary Klutt, Alex Guénette et Jacques Villeneuve ont établi les premiers meilleurs temps à la mi-séance, mais les Alex Tagliani, Andrew Ranger, JF Dumoulin, Lacroix, Camirand et LP Dumoulin n’étaient pas encore sortis.

Lacroix et Camirand n’ont pas tardé à impressionner la galerie en roulant sous les 1:07 dès le début. Ce sera bon pour les positions 1 et 2 demain. «La journée a mal commencé avec des problèmes en pratique. La voiture était bonne, mais nous avons changé de moteur. Je suis toujours confiant ici, même si nous avons souvent des malchances. J’aime ça partir premier pour ne pas avoir à pourchasser quelqu’un et pouvoir dicter la course. Comme à Toronto, je me concentrais sur mes virages et si on ne fait pas d’erreur, on peut limiter les chances de dépassement», a laissé tomber Kevin Lacroix.

Louis-Philippe Dumoulin (1:07 106) partira 3e, devant Ranger et Tagliani. «Je pense qu’on est parti trop bas en pression de pneus et j’aurais voulu faire comme ce matin, même si ce n’est pas un mauvais temps du tout. C’est sûr que j’aurais aimé faire la pole. Je n’ai pas été capable de réchauffer les pneus devant. Ce n’est pas ma position qui va définir le résultat de la course demain, évidemment. On va travailler fort avec l’équipe et on va revenir fort. S’il y a de la pluie, on va s’adapter et j’ai souvent bien fait sous la pluie. J’ai toujours du plaisir, mais je pense qu’on est sur une piste plus adéquate pour le sec si on veut donner un bon show», a confié Louis-Philippe Dumoulin.

«On est très content. La voiture était très rapide, même si on n’était pas aussi rapide que les autres devant. Ce sera 61 tours demain et beaucoup de choses peuvent arriver, alors on n’est pas inquiet du tout et on va travailler fort, c’est sûr!», a pour sa part témoigné un Ranger très détendu.

Jean-François Dumoulin a fait le 6e meilleur temps, tandis que Villeneuve partira 11e. «On était très bon en pratique et la voiture était différente en qualifications. On va faire une bonne course et je suis là pour performer en avant, alors on va réussir à remonter. Si tu regardes notre groupe de 6, on est encore là devant. Kevin (Lacroix) a été très rapide avec son moteur neuf tandis qu’ils nous en manquaient un peu de notre côté. Je n’ai probablement pas réchauffé mes pneus assez rapidement. Je suis très confiant pour demain», a laissé tomber JF Dumoulin.

Camirand et Tagliani n’auront pas trop de répit, eux qui ont rendez-vous à bord de leur voiture du Défi Urbain Chevrolet à 18h15. Les autres pilotes de NASCAR seront de retour en piste dimanche, dès 14h, pour l’épreuve maître du week-end.