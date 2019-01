Milpat: Patrick Charlebois devient membre honoraire

Le coureur Patrick Charlebois a été intronisé «Membre à vie» du Club Milpat pour ses exploits réalisés au cours des dernières années.

Soulignons ses principaux faits d’armes: Il fut le premier participant canadien inscrit au World Marathon Challenge, 7 marathons en 7 jours sur 7 continents, en 2017. Il a ensuite créé le Défi «10-10-10» qui consistait à faire 10 marathons en 10 jours dans les 10 provinces du Canada en 2018. Il a fait les 10 marathons avec une moyenne de 3h09.

Il est aussi devenu le premier Québécois à compléter les c marathons majeurs (New York, Boston, Berlin, Londres et Chicago) sous la barre des trois heures, tout en étant le premier Québécois à courir les 6 marathons majeurs (New York, Boston, Berlin, Londres, Chicago et Tokyo), le tout avec une moyenne de 2h51.

Il fut le récipiendaire du Trophée Richard Tessier, du Club Milpat, remis au marathonien de l’année en 2009 et 2010. Il a également participé au 2500e marathon commémoratif d’Athènes, en Grèce, en 2010. Il n’y a pas un membre Milpat qui a relevé autant de défis.

Sur le plan humain, il est impliqué auprès de plusieurs organismes. Les dernières personnes intronisées comme «Membre à vie» l’ont été en 2011 lors du Gala Milpat. Il s’agissait de Michel Bélanger, Bohuslav Kokta et Frédéric Dion, l’explorateur qui avait relevé le défi de courir 35 marathons en 7 semaines en courant de Gaspé à Ottawa.