Mikaël Zewski connaît son nouvel adversaire

TROIS-RIVIÈRES. Le Groupe Yvon Michel (GYM) a fait l’annonce vendredi du nouvel adversaire du boxeur trifluvien Mikaël Zewski en vue de son combat du 25 mars prochain, alors que celui qu’il devait affronter à l’origine, Serhii Bohachuk, devra rester en Ukraine pour aider à défendre son pays, plongé dans une guerre depuis une semaine.

Le mexicain Carlos Ocampo Manriquez a été choisi pour remplacer Bohachuk pour affronter Zewski au Colisée Vidéotron de Trois-Rivières. Le boxeur de 26 ans détient une fiche de 32-1 avec 20 victoires par K.-O., ayant connu sa seule défaite en 2018, face à Errol Spence Jr. Il est présentement classé huitième rang de la World Boxing Organization (WBO). Pour la deuxième fois de sa carrière, Mikaël Zewski se battra dans la catégorie des super mi-moyens, ce que l’athlète de 33 ans anticipe grandement.

« Avec Ocampo, j’aurai un autre gros client sur la table. Ce sera un combat qui ne sera pas facile, un peu le même style, la même stature, la même grandeur, donc c’est quelque chose de bien pour moi parce que toute cette préparation n’aura pas servi à rien. Il amène un classement de huitième au monde à Trois-Rivières, alors on a un gros show qui s’en vient », reconnaît Zewski, à l’aube du combat.

« Je suis prêt, je suis nerveux, un peu fébrile, alors que ce sera mon premier combat à la maison depuis une quinzaine d’années. Donc j’ai vraiment hâte, » explique le boxeur.

Mikaël Zewski anticipait cependant un combat contre Serhii Bohachuk et explique qu’un affrontement contre l’Ukrainien lui aurait permis de le propulser dans les classements de championnats du monde. Toutefois, il comprend pleinement les raisons qui empêchent Bohachuk de quitter sa terre natale et soutient avoir été en communication avec lui dans les derniers jours pour lui donner son appui face à la situation actuelle.

« Le plus important est bien sûr la santé, la famille, et là, son pays qui est en guerre, donc aucune haine envers lui ou envers cette situation-là; cependant, j’étais vraiment déçu », soutient Zewski.

« Nous applaudissons le courage de Bohachuk d’aller se battre avec ses compatriotes dans une véritable guerre », a soutenu le président de GYM, Yvon Michel. « Nos pensées sont avec lui et tous les Ukrainiens. Nous souhaitons qu’ils retrouvent la paix rapidement. Pour ce qui est de Mikaël, un grand défi l’attend face à Manriquez, qui est actuellement au huitième rang du classement WBO des super mi-moyens. »

Marie-Pier Houle également de la partie

Le GYM a profité de l’occasion pour présenter sa représentation complète de la soirée du 25 mars prochain au Colisée Vidéotron, qui mettra en scène neuf combats. Il s’agira du tout premier événement de boxe professionnel présenté au nouveau Colisée, et sera présenté par Mise-O-Jeu, une copromotion de Groupe Yvon Michel (GYM) avec Probellum, en collaboration avec Deacon Sports and Entertainment Ltd.

Pour l’autre Trifluvienne d’origine qui sera présente à la soirée, Marie-Pier Houle, l’événement représente un grand honneur de boxer « chez elle ». « J’ai vraiment hâte de voir le Colisée », dit-elle. « Je vois des photos, des vidéos, j’ai vraiment très hâte d’être là », dit celle qui fera face à la Serbe Valentina Keri, dans un affrontement de six rounds chez les poids moyens.

Les billets sont présentement en vente sur le site web Ticketmaster.ca à partir de 25$. Les réservations pour les loges peuvent être faites au 891-519-1634.