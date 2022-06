Mathis Côté signe une entente avec le Nebraska

Mathis Côté a reçu plusieurs offres collégiales afin de poursuivre son baseball chez nos voisins du sud et il a finalement arrêté son choix sur les Cougars du Western Nebraska Community College, en Division 1, dans la NJCAA.

D’ici son départ, le Trifluvien évolue avec les Bisons de Saint-Eustache, dans la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJEQ), après avoir été remercié de ses services par les Aigles Junior de Trois-Rivières.

En effet, aux prises avec un surplus de lanceurs à l’entre-saison, les Aigles ont dû en remercier quelques-uns, dont Mathis. « Je suis vraiment content de cette chance qui s’offre à moi. J’avais plusieurs offres sur la table, mais j’ai choisi celle qui me semblait la plus avantageuse », confie-t-il.

« Je vous avouerais que ç’a longtemps été un sport plus récréatif pour moi, plus pour m’amuser. Lorsque je me suis planté les pieds, je me suis mis à monter et à devenir meilleur. J’adore le poste de lanceur parce que c’est toi qui contrôles le match. »

Ce n’est qu’à l’automne qu’il prendra la route du Nebraska pour y amorcer son parcours scolaire en Études générales.

« C’est vraiment une belle opportunité pour moi et comme tous les jeunes joueurs de mon âge, je veux monter le plus haut possible dans le baseball. Si mon avenir me conduit dans la Ligue Frontier, à Trois-Rivières, ce sera une option ça aussi. »

En trois présences au monticule cette saison, Mathis a obtenu un départ et conservé une moyenne de points mérités à 8,07. Il s’est permis 8 retraits sur des prises en 8 manches de 2/3 de travail. Avant de rejoindre le baseball Junior Élite, le jeune athlète de 18 ans est passé chez les Estacades de Trois-Rivières et chez les Dragons du Collège.