Masson et Janneteau transportent le Climatisation Cloutier

Trois-Rivières domine La Tuque

La rivalité mauricienne connaissait un nouveau chapitre avec l’affrontement entre La Tuque et Trois-Rivières. Masson et Janneteau ont obtenu 3 points chacun dans un gain de 6 à 2.

Le Climatisation Cloutier a rapidement affiché ses couleurs au premier vingt en marquant à trois reprises, soit Antoine Masson, Karl Léveillé et Samuel Hatto. La réplique des Loups viendra du bâton de Yann Poirier, en fin de période.

La période médiane fut beaucoup plus tranquille puisque seul Christophe Pelletier est parvenu à déjouer le nouveau venu chez les Loups, Karel St-Laurent. Les hommes de Simon Nadeau rentraient donc au vestiaire en arrière par 4 buts.

Tôt au troisième vingt, Jérémie Janneteau est venu porter un coup dur à la meute avec un but en avantage numérique, tout juste avant que Jérémy Laframboise ne l’imite 4 minutes plus tard. Poirier enfilera ensuite son deuxième but du match dans une cause perdue. À ses débuts avec les Loups, St-Laurent a fait face à un barrage de 43 tirs, tandis que son vis-à-vis Rémy Champoux repoussait 20 des 24 tirs dirigés vers lui dans la victoire.

Au classement, Louiseville est indétrônable avec sa 10e victoire en 11 sorties. Trois-Rivières (13 points) pointe au 3e échelon derrière Donnacona (15 points), tandis que Nicolet est installé au 6e rang (10 points). La Tuque, qui n’a que deux victoires au compteur, occupe le dernier rang de la LHSAAAQ.

Qui pourra arrêter le Bellemare?

Les deux premières positions au classement s’affrontaient ce vendredi, à Louiseville, dans un duel fort attendu. Frédéric Piché n’a laissé aucune chance aux visiteurs, en route vers un jeu blanc e 4 à 0.

Au premier vingt, les hommes de Dean Lygitsakos ont bombardé le filet adverse de 17 tirs, mais seul François Godin est parvenu à déjouer Mathieu Dugas.

Le point tournant du match a eu lieu en deuxième période quand le Bellemare a écopé de cinq pénalités mineures. Malheureusement, l’avantage numérique de Donnacona n’est pas parvenu à marquer. À l’autre bout de la patinoire, Simon Desmarais viendra doubler l’avance des siens avec son premier filet de la campagne.

Au dernier engagement, Mykel-Joey Lévesque est venu porter la marque 3 à 0 pour les locaux. Encore une fois, le manque d’opportunisme viendra hanter le Métal Perreault, car malgré trois avantages numériques, ils ne parviendront toujours pas à atteindre le fond du filet. Justin Perron viendra ensuite compléter la marque avec un but dans une cage déserte. Le portier du Bellemare, Frédéric Piché, a enregistré le blanchissage avec seulement 22 arrêts.

Nicolet chute au 6e rang

Le REEQ Isolation de Nicolet était en visite à l’amphithéâtre Léo-Paul Boutin de Plessisville ce vendredi pour affronter le Métal Pless. Pour l’occasion, les locaux avaient désigné le nouveau venu Derick Roy devant le filet, soit l’ancien portier du Climatisation Cloutier. Ce dernier a réalisé 41 arrêts dans un gain de 6 à 2.

Malgré la défaite, le gardien de but Jérémy Brunet a encore une fois prouvé qu’il est un des meilleurs gardiens de la LHSAAAQ cette saison en repoussant 47 tirs.

Le défenseur Anthony Gingras a marqué le premier filet du match alors que le Métal Pless évoluait avec l’avantage d’un homme. Les visiteurs marqueront ensuite deux buts grâce à Mathieu Savard et Pier-Olivier Grandmaison, mais les unités spéciales du Métal Pless viendront ensuite égaliser le pointage sur un tir payant de Jason Pitt.

La période médiane venait juste de commencer lorsque Pitt a enfilé son deuxième but de la soirée. Multipliant les arrêts clés au cours du deuxième engagement, Roy a vu son travail être récompensé avec le but de Clovis Chouinard qui venait doubler l’avance des locaux après 40 minutes de jeu.

Au troisième vingt, Brunet sera bombardé de 18 lancers et il cédera à nouveau sur les tirs de Joakim Arsenault et Gabriel Slight. Nicolet dirigera 12 tirs, sans toutefois toucher la cible.

– Avec la collaboration de Yuan Labbé (LHSAAAQ)